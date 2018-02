Von Hans Nikolussi

Pinswang – Während andere noch im Faschingsfieber liegen, ist die Jugend von Ober- und Unterpinswang voll auf den Beginn der Fastenzeit fokussiert. Im Gegensatz zu anderen Gemeinden haben dort die „Buben“ beim uralten Brauch des Winteraustreibens das Zepter in der Hand. Einmal „Hauptmann“ sein: Davon träumt somit in Pinswang jeder Schulbub. Der Titel gebührt dem jeweils Jahrgangsältesten der 8. Schulstufe. Er führt damit die Schüler zu dem Ereignis, auf das nicht nur die Kinder, sondern das ganze Dorf im ausgehenden Winter warten. Der „Hexasuntig“, der erste Sonntag nach dem Aschermittwoch, ist der Höhepunkt des uralten Brauchtums. In beiden Ortsteilen der Grenzgemeinde geht es da am jeweiligen „Scheibenbichl“ hoch her. Um ein riesiges Feuer ist das ganze Dorf versammelt. „Scheibenschießen“ ist angesagt und am Höhepunkt des Abends wird die „Hex“ verbrennt. Über den Ursprung des Brauches rätseln Volkskundler ebenso wie Historiker. „Mein Großvater hat mir erzählt, dass er den Brauch von seinem Großvater vermittelt bekam“ meint dazu Ortschronist Gebhard Haller. So wird es wohl über viele Generationen gegangen sein.

Die Hauptakteure sind die Schulbuben. Im Spätherbst sind sie unter der Führung des jeweiligen Hauptmannes in den Wäldern unterwegs, um Holz für das wichtige Ereignis zu sammeln und bereitzustellen. Früher mit Hacke und Bügelsäge, heutzutage auch schon einmal vom Vater mit der Kettensäge unterstützt. „Für einen richtigen Pinswanger ist das Scheibenholzrichten mindestens genauso wichtig wie die Schule“, weiß Haller um die Passion der Kinder. Am Fürstenweg nach Hohenschwangau sind die Buben von Unterpinswang am Werk, am Kniepass in Lechnähe jene von Oberpinswang. Die Brennvorräte am jeweiligen „Scheibenbichl“ nehmen die richtigen Dimensionen an. Und die sind nicht ohne. Die Feuer müssen schon anständig lodern.

Am „Tag der Tage“ geht es mit dem „Betläuten“ los. Die „Scheibenbuben“ ziehen durch das Dorf. In ihrer Mitte die „Hex“. Auf einem langen Holzkreuz wird der Körper der Hex zusammengebunden und mit einem Festtagsrock bekleidet. Sie bekommt noch einen Festtagshut und vor ihrem sonntägigen Auftritt wird ihr noch ein Regenschirm und ein Korb mit einer langen Wurst verpasst. Vor Jedem Haus lassen die Buben die mit viel Aufwand gefertigte Figur ein Tänzchen wagen, bis die ganze Gesellschaft in Richtung „Scheibenbichl“ weiterzieht. Traditionell verköstigt mit den allseits beliebten „Funka-Kiachla“ ist das ganze Dorf unterwegs. Ebenso traditionell erschallt dabei der Ruf „Vivat hoch, d’Hex hat Durscht, will a lange, lange Wurscht, Vivat hoch“.

Am „Scheibenbichl“ kommen dann die das Jahr über mit viel Mühe gesägten oder gehackten Scheiben zum Einsatz. An langen Stecken glühend gemacht werden sie über eine Rampe mit mehr oder weniger Können in die Tiefe befördert. Der Höhepunkt des Abends kommt dann, wenn die „Hex“ dem Feuer übergeben wird.

Ob der Brauch nun keltisch, mittelalterlich oder neuzeitlich ist, ist dem Ortschronisten eigentlich nicht so wichtig. Haller meint: „Wir Pinswanger sind stolz darauf, dass dieser uralte Brauch über Jahrhunderte mündlich überliefert wurde und heute den geordneten Ablauf eines bodenständigen Brauchtums hat.“