Von Hubert Daum

Imst – Das Thema Berglandwirtschaft als Kontrast zur Bewirtschaftung von ebenen Gunstlagen bleibt ein Dauerbrenner. Auch in der Landwirtschaftlichen Lehranstalt (LLA) Imst. Hatte man vor der neuen EU-Förderperiode eine internationale Allianz der Alpenländer geschmiedet, so geht jene Kooperation der LLA mit dem Berufsbildungszentrum Pfäffikon (Schweiz) bereits in die 16. Runde.

Wie auch in der Vergangenheit wählten beide landwirtschaftlichen Ausbildungsstätten Betriebe aus, die sich verändern bzw. in die Zukunft investieren möchten. In Imst kam der Betrieb des Schafbauers Stefan Pfeifer aus Kappl in den Genuss der professionellen Analysen der LLA. „Beide Söhne, Thomas und Lukas, sind in unserem Haus in Ausbildung“, erläuterte Projektleiter Paul Juen, der 22 Schüler und Lehrer aus Pfäffikon zum zweitägigen Wissensaustausch in Imst begrüßen konnte, „wir waren ja Anfang dieser Woche bereits in der Schweiz, um uns die dortigen Projekte anzusehen.“

Stefan Pfeifer betreibt auf über 1500 Metern Seehöhe in Kappl einen Nebenerwerbsbetrieb mit zurzeit elf Mutterschafen der gefährdeten Rasse „Braunes Bergschaf“. Pfeifer: „Wir haben sehr wenig Platz und möchten daher ein neues Stallgebäude errichten und gleichzeitig auf 30 Mutterschafe erweitern.“ Dieses Projektvorhaben wurde gemeinsam mit den Schülern praktisch in die Einzelteile zerlegt, in vier Arbeitsgruppen systematisch analysiert und am Vormittag den Schweizer Gästen präsentiert. „Ich war vor sechs Jahren das letzte Mal hier und bin sehr angetan, wie professionell die Arbeit hier geworden ist“, schwärmte der Gast Martin Hirschi, „und es ist gleichsam lehrreich, denn die Voraussetzungen im Schweizer Voralpenland sind vollkommen anders als hier.“ Während die Schweizer Projekte eine Investitionssumme von rund einer Million Euro verlangen, müssten die Pfeifers ca. 120.000 € investieren. „Ob wir das machen, müssen wir erst noch diskutieren“, weiß Stefan Pfeifer.

Bereits Tage vorher ging es ebenfalls um die Berglandwirtschaft. Zu Gast war die Kammerspitze mit Präsident Josef Hechenberger und Direktor Ferdinand Grüner. Rund 90 Schüler nahmen die Chance wahr, sich an der Diskussion „Zukunft Landwirtschaft“ zu beteiligen.