Innsbruck – PAD NG: Hinter dieser Buchstabenkombination verbirgt sich das Thema, das derzeit nicht nur in Tirol, sondern österreichweit bei zahlreichen Polizisten für Ärger sorgt. PAD bedeutet „Protokollieren-Anzeigen-Daten“ und ist die Bezeichnung für jenes Computerprogramm, mit dem die Beamten einen guten Teil ihrer täglichen Arbeit verrichten. Und dieses Programm wurde am 15. Jänner durch die „nächste Generation“ (NG = Next Generation) ersetzt. „Und seither funktioniert nur noch wenig“, sagt ein Innsbrucker Beamter. Der tägliche Aktenverkehr mit dem Landesgericht zählte anfangs dazu – die Akten, die mit dem neuen PAD verschickt wurden, kamen im Gericht nicht immer an. „Wir mussten wie in den alten Zeiten auf Post und Mails zurückgreifen oder die Akten persönlich in der Maximilianstraße abliefern.“ Aber auch das Protokollieren von Zeugenaussagen sorgt mitunter für Kopfschmerzen bei den Beamten: Einerseits, weil die Bedienung des Systems deutlich umständlicher ist als noch beim Vorgänger. „Bevor wir überhaupt richtig anfangen können, müssen wir uns durch einen Fragenkatalog arbeiten, für den es nicht immer die richtigen Antworten gibt“, sagt ein Polizist.

Andererseits plagen auch Programmausfälle die Beamten: „Wir haben heute leider keinen Zugang zu den Datenbanken im PAD“, hieß es kürzlich auf einer Tiroler Polizeiinspektion. „Wir sind einfach nur sauer, dass wir mit einem derart unausgereiften System arbeiten müssen“, meint ein Innsbrucker Beamter. Zumal auch die Hilfe-Hotline wegen Überlastung nicht immer erreichbar sei.

Alexander Marakovits, Sprecher des Innenministeriums, versucht zu beruhigen: „Aktuell konnten nahezu 90 Prozent der zu Beginn aufgetretenen Probleme behoben werden. Die Probleme werden deutlich weniger.“ Dass gerüchteweise 100.000 Akten unauffindbar im System-Nirvana versickert seien, dementiert Marakovits entschieden: Es seien bei der Umstellung 26 Millionen Akten übertragen worden. Dabei „ist es zu Anfangsschwierigkeiten gekommen. 39.000 Aktenteile wurden bei einer Nachmigration am 2. Februar in das neue System übergeleitet.“ Er räumt aber ein, dass es immer noch Dienststellen gibt, die von fehlenden Aktenteilen betroffen sind. Unauffindbar seien die Akten nie gewesen, sondern immer im alten System verfügbar.

Marakovits bezeichnet die Probleme als „Kinderkrankheiten, die erst im laufenden Betrieb sichtbar geworden sind“. Aber schon im September forderten Personalvertreter wegen dauernder Abstürze die Verschiebung der damals laufenden Schulungen. (tom)