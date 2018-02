Von Michael Domanig

Telfs – Mit dem Motorrad in die schier unendlichen Weiten der Mongolei? Diesen Bikertraum, den sich 2016 sechs Freunde aus Altenfelden im Mühlviertel (OÖ) erfüllt haben, möchten nun auch drei Motorradfreaks aus dem Tiroler Oberland wahrmachen.

Die oberösterreichische Truppe um Stefan Pöchtrager erzählt am Freitag, den 16. Februar, bei einem Multimediavortrag in Telfs von ihrer abenteuerlichen Reise – um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) im Rathaussaal. Die 23-tägige, 8300 Kilometer lange Fahrt führte sie 2016 über Litauen, Weißrussland, Russland und Kasachstan durch fünf Zeitzonen bis in die Mongolei.

Eben jener Mann, der den Vortrag in Telfs organisiert, möchte im heurigen Sommer selbst den Monstertrip Richtung Mongolei wagen: Hubert Mussack, bekannt als ehemaliger Chef des Telfer Rathaussaals und Obmann der Motorradfreunde Telfs, will die Reise zusammen mit dem – in der Schweiz tätigen – Lehrer Peter Egger aus Rietz und Thomas Brenner, Wirt aus Mösern, antreten. Stattfinden soll das Ganze im Juli und August – wobei noch einiges zu klären ist: etwa, ob die drei „nur“ in die Mongolei fahren oder sogar weiter bis Wladiwostok an der russischen Pazifikküste (insgesamt ca. 12.000 Kilometer). Auch die Frage, ob sie die Strecke nur einmal fahren und die Motorräder dann mit dem Flugzeug bzw. Schiff heimschicken werden, sei noch nicht entschieden, so Mussack. Die Oberösterreicher kehrten 2016 per Flugzeug zurück – ihre Motorräder waren nämlich schon zu Beginn der Reise in die Mongolei verkauft ...

Die genaue Route muss ebenfalls bald festgelegt werden: Gut gefallen würde Mussack etwa eine Variante über die Türkei, mit der Fähre übers Schwarze Meer und dann über Russland in die Mongolei. Überhaupt müsse man rechtzeitig planen – speziell was die Beschaffung von Visa angeht. „Die gelten oft nur für wenige Tage. Generell sind Grenzübertritte und Korruption ein Problem. Die Polizei passt Ausländer zum Teil gezielt ab.“ Eine weitere Herausforderung seien die Straßenverhältnisse mit Schlaglöchern und Offroad-Strecken – die Mühlviertler verzeichneten in Summe elf (verletzungsfreie) Stürze.

Warum dann ausgerechnet die Mongolei? Da muss Mussack nicht lange überlegen: Das Ziel sei einfach „exotisch“, man verbinde es mit „weglosem Gelände“ – also der Möglichkeit für traumhafte Offroad-Fahrten –, mit der Übernachtung in Jurten oder dem Trinken von Stutenmilch. Zudem plant er für die Fahrt in die Mongolei sechs Wochen ein, „obwohl es fahrtechnisch auch schneller möglich wäre“. Aber es gehe eben „nicht darum, möglichst schnell von A nach B zu kommen, sondern um die schöne Erfahrung. Der Weg ist das Ziel.“ Er denke dabei etwa an die berühmten Pässe im Altai-Gebirge. Und: „Ich bin jetzt 65 – lange darf ich damit nicht mehr warten.“

Um die Herausforderung zu meistern, holte sich Mussack letzte Woche auch Tipps beim erfahrenen Motorradreisenden Klaus Hübner. „Man kann heute alle Routen über das Internet nachvollziehen – aber Live-Berichte bleiben am wichtigsten“, meint er. „Wie viel Wäsche braucht man? Wann ist die Mückenplage am schlimmsten? Wie geht man mit der Hitze um?“

Mussack, früher begeisterter Mountainbiker, ist nun schon seit 20 Jahren ebenso fanatischer Motorradfahrer. Mit seinen Mitstreitern war er schon auf Motorradtrips in Spanien und Portugal oder am Balkan. Vor eineinhalb Jahren stürzte er auf regennassem, seifigem Untergrund in Montenegro, verletzte sich an beiden Beinen schwer und lag zwei Monate in der Klinik. Beim Gehen spürt er die Nachwirkungen bis heute. „Doch die Liebe zum Motorrad ist ungebrochen.“

Karten für den Vortrag in Telfs gibt es bei Voranmeldung um 9 Euro – unter Tel. 0676/83038700 oder www.motoradlmarkt.at.