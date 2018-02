Kufstein, Kitzbühel – Vorneweg die Musikkapelle, dahinter ein bunter, ausgelassener Faschingsumzug. Nach achtjähriger Pause startete der Brixlegger Faschingsumzug 2016 wieder durch und heuer, zwei Jahre später, waren am Samstag gleich mehr als 30 Festwägen, größere und kleinere Gruppen sowie tolle Einzelmasken beim großen Umzug mit von der Partie. Der umstrittene Kauf des 120.000 Euro teuren Teslas durch den Tourismusverband Alp­bachtal – Seenland wurde gar von zwei Gruppen dargestellt.

Das absolute Highlight im Schwoicher Faschingstreiben fand mit dem legendären Seilrennen des WSV wieder am Hochfeldferner statt. Heuer wurde sogar Falco gesichtet, die Bremer Stadtmusikanten waren da, eine schneidige Damenkapelle spielte auf, ein Eishockeyteam war ständig in Raufereien verwickelt und sogar zwei Heißluftballons zwängten sich neben raumfüllenden Einhörnern ins Liftstüberl.

Verkleiden und dann nichts wie rein in die Kufstein Arena, hieß es am Sonntag beim großen kunterbunten Kinderfasching in der Kufstein Arena. Sportlich wurde es beim Kistenklettern, in der Hüpfburg und auf der Clownrutsche. Der Luftballon-Modellierer zauberte phantasievolle Dinge für die kleinen Gäste und auch Kinderschminken durfte natürlich nicht fehlen. Auf die ganz kleinen Faschingsbesucher warteten ein Bobby-Car-Parcours, ein Bällebad, eine Kreativstation und verschiedene Bewegungsspiele. Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme begeisterten auf der Bühne mit ihren Mitmachliedern. Aber auch die Benützung der Eisarena war an diesem Tag kostenlos.

Alle vier Jahre findet in Fieberbrunn ein Faschingsumzug statt: So zogen am Sonntag gegen 14 Uhr zahlreiche Faschingsgruppen mit vielen prachtvollen Festwägen vom Gasthof Obermair entlang der Hauptstraße ins Fieberbrunner Dorfzentrum.

Bereits am Unsinnigen Donnerstag ging es im Wörgler Seniorenheim rund: Es hat zwar den Anschein, als hätte sich Wörgls Fasching vor Jahren begraben lassen, um sanft zu ruhen – aber das Seniorenheim wird alljährlich zur Faschings-Hochburg. Hier wird die Narrenfreiheit zelebriert. (klausm, hn, mm, fh, vsg)