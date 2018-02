Kufstein – Eine positive Bilanz ziehen die Veranstalter von „Out of the Box“, einem Praxisprojekt des Studiengangs Sport-, Kultur- & Veranstaltungsmanagement an der Fachhochschule Kufstein Tirol. Übrig gebliebene Gegenstände dieses großen Tauschmarktes wurde zudem kürzlich für einen guten Zweck gespendet. Alles, was beim Nachtmarkt Ende Jänner nicht getauscht wurde, darunter Kleidungsstücke, CDs und Haushaltsartikel, übergab das Organisationsteam gemeinsam mit der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) an die Caritas Salzburg. Mit der Spende wollte das Team auch den nachhaltigen Gedanken des Marktes zusätzlich unterstreichen.

Bereits zum zweiten Mal fand der Nachtmarkt „Out of the Box“ statt, dieses Jahr auf der Festung. 250 Gäst­e kamen, um mitgebrachte Gegenstände gegen einen eigens kreierten Gegenwert, den OOTB Coin, zu tauschen. Den konnten sie wiederum für den Erwerb anderer Gegenstände verwenden. So war der Markt frei von monetären Werten. Dieses Konzept bewährte sich: Die Anzahl der Tauschinteraktionen konnte gegenüber dem letzten Jahr von 150 auf 326 gesteigert werden. (TT)