Von Markus Hauser

Imst – Seit Jahren bringen Mitarbeiter der Lebenshilfe ihre Talente ein und ermutigen die von ihnen betreuten Menschen aller Altersstufen, sich musikalisch, bildnerisch, literarisch, handwerklich oder sportlich zu versuchen. Das aktuellste spartenübergreifende Projekt wurde am Donnerstagabend in der Imster City Art Galerie der Lebenshilfe präsentiert. In Zusammenarbeit mit der Imster Autorin Annemarie Regensburger befasste man sich seit Juni in mehreren Workshops mit deren im Imster Dialekt abgefassten Werk „Der kluen­e Prinz“.

Über die Arbeit mit den jungen Schriftstellern gerät Regensburger ins Schwärmen: „Es war eine ungemein erfüllende Tätigkeit. Ich kann mich kaum erinnern, jemals so viel innere Zuwendung erfahren zu haben. Wir haben alle sofort Freundschaft geschlossen. Das Ergebnis der berührenden Texte spricht für sich.“

Berührend war sie allemal, die von Melanie Götz, Manuela Kinz, Fabian Lechner, Stefanie Juen, Sandrina Ruetz, Silvia Stöger, Hermann Santeler und Georg Meindl mit Herzblut vorgetragene Lyrik bzw. Prosa. Die parallel zur Literaturwerkstatt entstandenen künstlerischen Auseinandersetzungen mit dem „Kluenen Prinz“ wurden ebenfalls im Rahmen einer Vernissage präsentiert. Musikalisch sensibel umrahmt von Josef Böhm am Klavier, war es ein Abend der ganz großen Gefühle.

Den literarischen Zweig der kreativen Betätigung gibt es seit zwei Jahren in den Lebenshilfe-Stützpunkten Kufstein, Telfs, Imst und Ötztal-Bahnhof. Diese Lebenshilfe-Schreibwerkstätten bieten die Gelegenheit, für sehr persönliche Befindlichkeiten und Bedürfnisse eigene Worte zu finden, diese frei zu artikulieren und für diverse Sehnsüchte und Wünsche Gehör zu finden. In den Texten beschreiben sie, was sie glücklich und was traurig macht, sie erzählen von der Angst, nicht beachtet zu werden, vom entsetzlichen Krieg, von Machtmenschen oder von ihren liebsten Schlagerstars, wie etwa Helene Fischer. Vor allem aber benennen sie ihre Wünsche: Urlaub, Freundschaft, Liebe und Geborgenheit.

In Zusammenarbeit mit erprobten Schriftstellern und entsprechend motiviert finden die Klienten der Lebenshilfe zu Texten von großartiger Qualität. Seit Dezember letzten Jahres gibt es ein paar dieser Gedanken sogar auf Feinkost-Papier der Supermarktkette MPreis.

Die ausgestellten Werke sind bis 9. März in der Galerie City Art zu sehen. Die literarischen bzw. künstlerischen Ergebnisse des Projekts kann man zudem, in einem kleinen Kalender zusammengefasst, erwerben.