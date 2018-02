St. Johann i. T. – Der heutige Tag steht ganz im Zeichen des Faschings. In St. Johann wird der Hauptplatz von 13.30 Uhr bis 19 Uhr der rote Teppich unter dem Motto „And the Oscar goes to ...“ für Stars und Sternchen ausgerollt. Egal ob Forrest Gump, der Pate oder E.T. – alle kostümierten Faschingsnarren feiern zusammen die fünfte Jahreszeit. Auf dem Programm steht unter anderem die Maskenprämierung der Kinder um 15 Uhr, jene der Erwachsenen startet um 18 Uhr.

Auch in Kirchdorf geht beim Kinderfasching ab 14 Uhr im Garten vom Sparmarkt Schwaiger lustig zu. Nach einem Umzug gibt es bis 16.30 Uhr eine Kinderdisco sowie Spiel und Spaß auf einem großen Schneehügel.

Ein großer Faschingsumzug findet außerdem in Kitzbühel um 14.15 von der Innenstadt bis zum Parkplatz Sporthotel Reisch statt.

In Oberndorf hingegen beginnt heute das bunte Treiben um 19 Uhr beim „Faschingskehraus“ im Liftradl. (TT)