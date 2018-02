St. Johann i. T. – Durch die Straßen schlendern, regionale Produkte kaufen, Bekannte treffen – der St. Johanner Wochenmarkt gehört für viele Kunden zum Frühlingsanfang wie Krokusse und Schneeglöckchen. Ab 16. März werden wieder jeden Freitag bis 23. November von 10 bis 17 Uhr die Standbetreiber ihre Luken öffnen und zum Bummeln und Einkaufen einladen – und das bereits zum zehnten Mal. „Der Wochenmarkt ist eine Erfolgsgeschichte“, ist Marije Moors vom Ortsmarketing in St. Johann überzeugt. So habe man durch den Markt eine um 40 Prozent höhere Besucherfrequenz an Freitagen im Ort erreichen können.

Angefangen hat alles am 29. Mai 2009, als der Wochenmarkt zum ersten Mal seine Pforten öffnete. „Damals gab es zwölf Standbetreiber“, erinnert sich Moors. Im Laufe der Jahre habe nicht nur das Interesse der Kunden zugenommen, sondern auch immer mehr Händler haben ihre Chance für ein gutes Geschäft gewittert. Heuer werden insgesamt 25 Standbetreiber am St. Johanner Wochenmarkt vertreten sein. Übrigens: Das Ortsmarketing ist noch auf der Suche nach einem Standbetreiber. „Die Bäckerei Nill macht heuer nicht mehr mit, deshalb haben wir den Konditorstand neu ausgeschrieben“, erklärt Moors. Bis 28. Februar können sich Interessierte mittels Formular unter www.wochenmarkt-stjohann.at/anfrage bewerben.

Neben Konditoreiwaren werden unter anderem wieder frisches Obst und Gemüse, Speck-, Käse- und Geflügelspezialitäten, Brot, Kräuter und Seifen, Schnäpse und Antipasti angeboten.

Anlässlich des Jubiläums wurde die Produktpalette erweitert. So wird „KochArt“ an jedem ersten Freitag im Monat vertreten sein. Der Verein besteht aus 22 Wirten aus der Region Kitzbühel und macht sich für Regionalität und Nachhaltigkeit stark. Zum ersten Mal mit dabei ist der Pointenhof, der an jedem dritten Freitag im Monat verschiedene Fleischwaren anbieten wird. Johann Sieß hingegen erweitert das Sortiment am Markt mit rund 60 verschiedenen Sorten an Nüssen und Trockenfrüchten. Alle 14 Tage hält die Forellenstube Plangger geräucherte Köstlichkeiten bereit. In den Wechselständen werden zusätzliche Waren wie Schmuck, Holzarbeiten, Zirbenkissen, und Gestecke angeboten. (miho)