Schwaz — Alles neu heißt es ab Oktober im Bildungszentrum für Pflegeberufe in Schwaz. Die Diplomausbildung zum Krankenpfleger ist dann nämlich Geschichte. Schwaz ist einer der ersten Standorte in Tirol, wo künftig der FH-Bachelor-Studiengang für Gesundheits- und Krankenpflege angeboten wird. Campus-Direktor Siegfried Steidl gibt im TT-Interview erste Einblicke in die neue Ausbildung in Schwaz.

Wie sieht denn der neue Studiengang am Campus Schwaz aus?

Es ist ein sehr vielfältiges Studium. Die Hauptsäule ist die Gesundheits- und Krankenpflege mit dem pflegewissenschaftlichen Anteil. Die Studierenden erwerben Kenntnisse über Theorien, Modelle, Techniken und Methoden der Pflege. Dann müssen sie lernen, den Patienten, Klienten, Bewohner mit seinem Gesundheits- und Krankheitszustand zu erfassen. Darauf aufbauend müssen Pflegediagnosen erstellt, Ziele abgeleitet und Maßnahmen gesetzt werden. Die Studierenden erhalten Kenntnisse aus der Humanmedizin und lernen, Wissen aus Pädagogik und Psychologie einfließen zu lassen.

Wo liegt der Unterschied zur bisherigen Diplomausbildung?

Gefehlt hat der wissenschaftliche Anteil. Man lässt Elemente der Pflegewissenschaft und der Forschung einfließen. Die Studierenden lernen Theorie und Praxis mehr und mehr zu verknüpfen. Man reflektiert Praxis und Maßnahmen.

An wen richtet sich dieses Studium?

Wir wünschen uns Menschen, die bereit sind, mit Krankheit und Behinderung umzugehen; die Empathie und Verständnis haben für schwierige Situationen, sich hineinfühlen können und bereit sind, zu unterstützen, begleiten und betreuen. Neben diesen emotionalen Kompetenzen braucht es auch ein entsprechendes Bildungsniveau.

Immer wieder ist von Personalnot im Gesundheitswesen die Rede. Glauben Sie, dass die Voraussetzung einer Matura nun mögliche Studierende abschreckt?

Im europäischen Raum ist der gehobene Dienst schon längst im tertiären Bereich angesiedelt. Wir müssen uns überlegen, welcher Mix für komplexe oder stabile Pflegesituationen und in der Langzeitpflege nötig wird. Diese Menge, die wir bisher in der Diplomausbildung hatten, ist nicht mehr sinnvoll. Wir brauchen unbedingt diese Zwischenstufe, wie Pflegefachassistenz und Pflegeassistenz.

Muss man sich vor dem Aufnahmetest fürchten?

Nein. Der Aufnahmetest besteht aus einem schriftlichen Test, einem Intelligenztest. Dann gibt es ein Vorstellungsgespräch und Assessment Center, wo man in einer Gruppe bestimmte Aspekte diskutiert, Handlungen übernehmen muss, usw.

Würden Sie sich trauen?

Ich schon, ja klar. Wichtig ist, glaube ich, dass man das machen will. Dann geht man auch den richtigen Weg.

Wie sieht es mit der Praxis im Studium aus?

In der praktischen Ausbildung wird zunächst in der Schule geübt und trainiert. In einem geschützten Raum, bevor man losgelassen wird. Das reicht vom Üben an der Puppe bis hin zur intravenösen Blutabnahme beim Schülerkollegen. Auf Grund der hohen Verantwortung ist es wichtig, dass man das vorab ein paarmal geübt hat und man sich sicher ist in dem, was man tut.

Braucht es für die künftigen Studierenden auch neue Unterkünfte?

Da müssen wir noch weiterdenken. Wir haben hier zwar ein Wohnheim, aber wir werden zu wenig Platz haben. Das ist ein nächster Schritt: Wie können wir am Campus Schwaz für Leute, die von außerhalb unseres Bezirks kommen, ein Wohnumfeld schaffen — gemeinsam mit dem BKH und der Stadt Schwaz.

Das Interview führte Eva-Maria Fankhauser