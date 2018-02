Von Angela Dähling

Buch – Es war damit zu rechnen. In der Nacht auf Sonntag trat der Fall, vor dem man sich in Buch schon fürchtete, dann ein: Es gab kein Trinkwasser in vier Bucher Ortsteilen. „Wir erhielten nachts die Notfallmeldung über einen technischen Defekt. Die Tiefbrunnenpumpe war ausgefallen“, informiert die Bucher Bürgermeisterin Marion Wex auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung und lässt ihrem Ärger freien Lauf. „Das ist echt ein Wahnsinn! Ich habe als Bürgermeisterin eine Gemeinde ohne funktionierende Notwasserversorgung übernommen.“

Wie berichtet, ist die unter der alten Gemeindeführung für die Notversorgung erschlossene Blaikner Quelle mit derart hohen Antimonwerten belastet, dass sie (wie 2017 öffentlich bekannt wurde) seit Dezember 2003 nicht ins Trinkwassersystem eingeleitet werden darf. Laut Aufzeichnungen war das unter der alten Amtsführung dennoch mitunter der Fall. Sonntags trat nun der neue Notfallplan in Kraft. Und der sieht vor, dass Wasser aus Jenbach ins System eingespeist wird. Ohne ein verbindendes Leitungssystem ist das allerdings schwierig. „Wasser ist ein Lebensmittel. Die Feuerwehr darf keine Lebensmitteltransporte durchführen, Milchwägen schon“, erklärt Wex. So wurde mittels Milchwagen das Wasser von einem Jenbacher Hydranten zum Hochbehälter in Buch geführt. „Achtmal musste der Milchwagen fahren. In der Zwischenzeit wurde die defekte Pumpe ausgetauscht, und bis Sonntagmittag war alles erledigt“, schildert Wex. Auch die BH wurde informiert.

In Jenbach wird das Ganze als „Nachbarschaftshilfe“ verbucht und nicht verrechnet. „Niemand kann sich die Wasserbeschaffenheit in seiner Gemeinde aussuchen. Mit dem guten Wasser, das da ist, müssen alle Tiroler leben können. Und niemand darf gezwungen werden, schlechtes Wasser zu trinken, wenn es wenige Kilometer weiter gutes gibt“, meint der Jenbacher Bürgermeister Dietmar Wallner. Demnächst hat der Bucher Gemeinderat zu entscheiden, ob ein Leitungen nach Jenbach gelegt werden sollen.