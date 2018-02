Ehenbichl – Die Suche nach einem Augenarzt geht im Bezirk Reutte unermüdlich weiter. Seit dem Pensionsantritt von Augenfacharzt Andreas Bitterich im Herbst 2014 gibt es im Außerfern nämlich keinen einzigen derartigen Fachmediziner mehr, der mit der Krankenkasse zusammenarbeitet. Patienten müssen über den Fernpass oder ins Allgäu ausweichen – speziell in Notfällen eine nervenaufreibende Angelegenheit.

Drei Ausschreibungen gab es bislang – allesamt blieben ergebnislos. Nun versucht der Ausschuss des Bezirkskrankenhauses einen neuen Anlauf. „Wir sehen es als unsere Aufgabe an, der Bevölkerung im Außerfern die bestmögliche medizinische Versorgung zu ermöglichen“, sagen die Bürgermeister des Krankenhausverbandes. Um wieder einen Vertragsarzt in den Bezirk zu bekommen, müsste das Umfeld so attraktiv wie möglich gestaltet werden. „Durch die Zurverfügungstellung von Infrastruktur könnte ein entsprechender Anreiz geschaffen werden“, denken die Kommunalpolitiker eine konkrete „medizinische Nahversorgungsförderung“ an. Auf dem Areal des Bezirkskrankenhauses (BKH) in Ehenbichl könnten in einer modularen Bauweise entsprechende Räumlichkeiten für eine Augenarztpraxis geschaffen werden. Ein Weg, der möglicherweise zum Erfolg führt. Parallel dazu laufen nämlich bereits Gespräche mit potenziellen Interessenten an dieser Kassenstelle.

Im Bereich der Kinderheilkunde hatte man im Bezirk mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Seit zweieinhalb Jahren deckt nun eine eigene Ordination im BKH Reutte die kinderärztliche Versorgung ab. Ein Angebot, das ohne finanziellen Selbstbehalt an sieben Tagen die Woche in Anspruch genommen werden kann.

Den gleichen Lösungsansatz wollen die verantwortlichen Bürgermeister daher nun auch im Bereich der Augenheilkunde umsetzen. Bundesratsvizepräsidentin Sonja Ledl-Rossmann will ihren politischen Einfluss geltend machen und eine rasche Realisierung vorantreiben. Erste Vorgespräche mit der Gebietskrankenkasse fanden bereits statt und die Aussichten auf die Wiederansiedlung eines Augenarztes mit Kassenvertrag stünden nicht schlecht.

TGKK-Direktor Arno Meli­topulos, der bereits im November in einem Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung erklärte, dass viele der heutigen Augenfachärzte nicht nur konservativ, sondern auch operativ tätig sein möchten und dies nur in Verbindung mit einem Krankenhaus gehe, unterstützt das Vorhaben. Melitopulos: „Wir prüfen derzeit die rechtlichen Rahmenbedingungen.“

Damit ist die Facharztproblematik im Bezirk jedoch nicht vom Tisch. Mit Ende März schließt Hautarzt Peter Zimmermann seine Ordination. Auch für ihn ist noch kein Nachfolger in Sicht. (TT, fasi)