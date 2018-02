Von Helmut Wenzel

Landeck, Fließ – Eine Stunde und mehr steckten Autofahrer beim Urlauberschichtwechsel vorigen Samstag in Staus rund um den Talkessel Landeck-Zams. Die L76 hätte das Chaos etwas entschärfen können, wäre sie nicht wegen des Felssturzes seit 1. Februar gesperrt. So mussten und müssen weiterhin auch die Einheimischen die Umfahrung durch den Landecker Tunnel nutzen.

Am Montag wurde abbruchgefährdetes Gestein oberhalb der Landecker Straße weggesprengt. „Das ist alles wie geplant gelaufen“, sagte Straßenmeister Christian Schatz am Dienstag. „Nur sind damit Felsklüfte freigelegt worden, die wir ebenfalls abräumen müssen.“ Fachbereichsleiter Johannes Monz vom Baubezirksamt Imst ergänzte: „Zudem wird ein neues Steinschlagnetz befestigt. Danach sollen nochmals Geologen zum Lokalaugenschein kommen, um das Gefahrenpotenzial zu beurteilen.“ Eine Freigabe der Straße diese Woche schließt Monz aus. Ob es nächste Woche grünes Licht auf der L76 geben wird, sei ebenfalls nicht abschätzbar. „Ich möchte nochmals betonen, dass wir mit Hochdruck an der Felssicherung arbeiten, auch am Wochenende“, sagte der Behördenleiter.

Dass die jüngste Serie der für Autofahrer gefährlichen Naturereignisse im brüchigen Landecker Quarzphyllit nichts Neues ist, zeigt Heimatforscher Georg Zobl auf. Die ersten 500 Meter der heute fast 250 Jahre alten Straße (früher Reschenstraße) südlich von Landeck waren laut Zobl „immer von Steinschlag bedroht“. Der historische Rummlwaal oberhalb der Straße, der an vielen Stellen undicht geworden war, habe ebenfalls Felsabbrüche ausgelöst. „Besonders in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg waren Felsstürze an der Tagesordnung“, weiß der Heimatforscher. „Es kam zu tagelangen Straßensperren.“ Aus den 1960er-Jahren ist bekannt, dass beim „überhängenden Schrofen“ wiederholt Gestein abgesprengt wurde.

Zu den Fotos (oben) vom 24. Februar 1951 weiß Zobl: „Bei den Personen handelt es sich um Fahrgäste eines Postautos, das bis zur Abbruchstelle gefahren war. Sie mussten samt Gepäck zu Fuß die Geröllhalde queren, um dann ihre Reise mit einem anderen Bus fortsetzen zu können.“

Am 4. Oktober 1981 brach zur Mittagszeit unterhalb von Schloss Landeck ein Fels ab und zerstörte das Schlachthaus der Metzgerei Gandler. Zudem wurden eine Garage, ein abgestellter Pkw und ein angrenzendes Haus beschädigt, drei Familien mussten evakuiert werden. Am Gramlachweg wurde ein Notverkehr eingerichtet.