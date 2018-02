Von Alexander Paschinger

Imst, Tarrenz – Fastenkrippen – das sind schon eine besondere Erscheinung. Sie thematisieren die christliche Geschichte rund um Ostern und stellen die Ereignisse der Karwoche dar. Gerade einmal zwölf Tage nach „Lichtmess“ (2. Februar) wurde am gestrigen Aschermittwoch in der Imster Johanneskirche wieder so eine Passionskrippe aufgestellt. Und zwar wie schon im Vorjahr von der Krippenakademie Tarrenz. „Wir haben heuer aber etwas mehr Figuren – rund 100“, erklärt Hanspeter Aschaber. Und Wernfried Poschusta ergänzt: „Neu ist heuer etwa die Fußwaschungsszene.“ Geschnitzt wurden die Figuren übrigens in Gröden.

3,4 mal 2,8 Meter misst die Installation, die schon im Vorjahr während der Fastenzeit für viel Staunen gesorgt hatte. Immerhin sind da nicht nur die einzelnen Stationen vom Einzug in Jerusalem über das Abendmahl, den Kreuzweg bis auf Golgatha und letztlich die Auferstehung festgehalten. Dazu kommt auch eine elektrische Inszenierung mit Licht und ein Tonband, das heuer in gut zehn Minuten die Leidensgeschichte und Auferstehung erzählt.

„Im Vorjahr waren über 14.000 Besucher hier“, sagt Aschaber. Das wisse man so genau, weil immer wieder Mitglieder des Vereins vor Ort waren und die Personen zählten. „Viele kamen auch drei-, viermal vorbei“, weiß Aschaber. Überhaupt hatte die Fastenkrippe im Vorjahr einen Ruf über die Landesgrenzen hinaus erworben. Weshalb sich auch heuer schon einige Busse angesagt hätten. Kontakt könne man über die Homepage des Vereins unter www.krippenakademie.at herstellen.

Gezeigt wird die Fastenkrippe bis zum 2. April in der Imster Johanneskirche. Der Eintritt ist frei, freiwillige Spenden sind gern gesehen. Besonders beliebt ist der Besuch der Krippe in Kombination mit dem „Gang um das Imster Bergl“. Immerhin ist die Johanneskirche Ausgangspunkt dieses Weges.