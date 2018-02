Von Angela Dähling

Zillertal – Der Zillertaler Planungsverbandsobmann BM Hansjörg Jäger (VP) steht in Sachen Nightliner weiter auf der Bremse. „Wir wollen keinen Partybus, der nur samstags fährt. Wir wollen, dass man täglich nach 22 Uhr Verbindungen ins und aus dem Tal hat“, sagt er und behauptet: „Was den Nightliner betrifft, hab ich nur einen Zettel vom VVT bekommen mit der Vertaktung am Samstag. Und keine Finanzierung.“ Deshalb habe er es nicht für wert befunden, das Ganze im Planungsverband näher zu behandeln.

Vom VVT folgt ein Dementi. Man habe auch die Linienführung, die Frequenzplanung und die Kalkulation sowie Argumente pro Bus und pro Schiene präsentiert, erklärt VVT-Pressesprecherin Silvia Pfeil. Auch LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) weist neuerlich auf die 50.000 Euro für die Gemeinden hin, die aus den Talvertragsmitteln bezahlt werden könnten. Je drei Verbindungen wären samstags talein- und talauswärts zwischen Jenbach und Mayrhofen zwischen 21.35 und 6 Uhr Früh geplant.

Alles sei durchfinanziert, mit der Umsetzung könnte sofort begonnen werden, sobald es seitens der Zillertaler Gemeinden den Startschuss gibt, betont Felipe. Jägers geforderten täglichen Abendverbindungen steht sie positiv gegenüber. Das sei ohnehin das Ziel, aber einen Nightliner brauche es dennoch samstags. „Und mit ihm wäre ein Anfang gemacht. Er ist wichtig, damit die Jugendlichen sicher und günstig heimkommen“, sagt Felipe.

Es dürften nicht alle Bürgermeister mit dem Planungsverbandsobmann einer Meinung sein. Einige halten den Nightliner für sinnvoll. Darunter der Fügener BM Dominik Mainusch (VP). „50.000 Euro sind finanzierbar. Da braucht es nur den politischen Willen“, sagt er. Ziel müsse es sein, auf lange Distanzen eine kostengünstige Verbindung zu schaffen. „Und das sind nicht 40 Euro für eine Fahrt von Fügen nach Mayrhofen, sondern fünf, um eine Hausnummer zu nennen.“

Wie berichtet, denkt LHStv. Josef Geisler (VP) statt Nightliner eine Taxigutschein-Variante an. „Das wäre zusätzlich gut, um von der Nightliner-Strecke in die Bergdörfer zu kommen“, meint Felipe, die darauf hinweist, dass der Nightliner mit VVT-Monats- oder Jahreskarte gratis benutzbar wäre und der VVT als Landesunternehmen keine Gewinnabsicht habe.

Planungsverbandsobmann Hansjörg Jäger stellt zudem eine Forderung an die Taxiunternehmer im Tal: „Wir verlangen Taxameter. Derzeit wird der Preis überspitzt gesagt nach Wasserstand berechnet.“

Jäger weiter: „Für die Öffis geben wir abseits einzelner Dörferbusse als Talschaft 500.000 Euro jährlich aus. Damit werden unter anderem Verstärkerbusse bezahlt.“ Derzeit diskutiert der VVT mit dem Planungsverband, den Bergbahnen und TVB über die sommerlichen halbstündigen Busverbindungen Mayrhofen-Tux und Zell-Gerlos. Die Verträge sind im Herbst 2017 ausgelaufen und angesichts der großen Auslastung werden zusätzliche Busverbindungen vom Tal gewünscht, um ohne Verstärkerbusse auszukommen. „Die Talschaft wurde an der Nase herumgeführt. Denn der VVT will jetzt, dass bis 2021 alles so weiterläuft, so dass wir weitere vier Jahre jährlich 160.000 Euro dafür zahlen müssen“, schimpft Jäger.

„Wir schreiben diese Verbindungen für 2018 bis 2021 im gleichen Leistungsumfang wie bisher aus“ erläutert VVT-Pressesprecherin Silvia Pfeil. „Der Start der Zillertalbahn neu mit Wasserstoffantrieb ist für 2021/22 vorgesehen. Die Vergabe der Busse soll zeitgleich mit diesem ausgeschrieben werden. Die großen Bergbahnen sollen ans Bahnnetz angebunden werden, was Synergien im Busnetz bringt. Daher wird auch die Finanzierung dann neu aufgestellt“, erklärt sie.