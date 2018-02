Von Kathrin Siller

Innsbruck – Ertrinken ist bei Kindern die zweithäufigste Todesursache. Im vergangenen Jahr verzeichnete allein die Innsbrucker Kinderklinik sechs Fälle von „Ertrinken und nichttödlichem Untertauchen“, wie es auf Anfrage heißt. So viel wie noch nie. Ende Jänner ist in Deutschland ein Bub bei einem Schwimmkurs ertrunken. Umso wichtiger ist es, dass Kinder schwimmen lernen bzw. sich im Notfall selbst retten können.

Markus Senfter, Schulungsreferent im Landesschwimmverband Tirol und Ausbildungsleiter an der Bundessportakademie Innsbruck, kritisiert: „Es gibt in Österreich kein Gesetz, das regelt, wer unterrichten darf. Im Grunde könnte jeder einen Schwimmkurs anbieten.“

Ausbildungsmöglichkeiten wären ausreichend vorhanden: Ab 16 Jahren kann man beim Landesschwimmverband die Übungsleiterausbildung absolvieren, das zweite Ausbildungslevel ist der Instruktor, der höchste Grad der staatliche Trainer. Diese beiden Ausbildungen erfolgen – österreichweit einheitlich geregelt – an den Bundessportakademien.

Handlungsbedarf gebe es laut Senfter auch in puncto Gruppengröße. „Ich unterrichte sechs Kinder pro Gruppe. Manche Lehrer sind aber mit viel mehr Schülern unterwegs.“ Beim Todesfall in Deutschland bestand die Gruppe aus zwölf Vier- bis Sechsjährigen.

Vonseiten des Landes sieht man aktuell keinen akuten Handlungsbedarf. „Neue Regelungen müssen in der Praxis schließlich auch wieder überprüft werden können“, sagt Christa Entstrasser-Müller von der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit beim Land. Seitens des Schulsportservice habe man aber nun zehn statt der bisher sechs Schwimmstunden jährlich für die erste und zweite Klasse Volksschule vorgesehen und die würden nur von qualifiziertem Personal abgehalten.

Ein alter Hase im Geschäft ist die Schwimminstruktorin Heidi Steinacher. „Jahrelang war ich die einzige Anbieterin von Babyschwimmkursen, heute mischen eben viele mit.“ Es sei mittlerweile ein großer und hart umkämpfter Markt geworden. Der Boom sei ihr zufolge nicht grundsätzlich problematisch. Als wichtig erachte sie es, dass Eltern nachfragen, welche Ausbildung ein Schwimmlehrer vorzuweisen hat. Neben einer Ausbildung seien Erfahrung, Gespür und Hausverstand entscheidend.

In den drei Hallenbädern der Innsbrucker Kommunalbetriebe legt man schwarzen Schafen jedenfalls schnell das Handwerk. Schwimmschulen müssen einen Gewerbeschein vorweisen und eine Vereinbarung unterschreiben. Außerdem ist ein Helferschein vorzulegen, der bestätigt, dass das Personal Wasserrettung und Erste Hilfe beherrscht. Hintergrund: „Die Lehrer sind auch in Sperrzeiten tätig, in denen es keine Badeaufsicht gibt“, sagt Bäder-Geschäftsbereichsleiter Ulrich Mayerhofer.

„Uns geht’s um die Sicherheit. Wir hatten schon Fälle, wo Privatpersonen mit Kindern gekommen sind und bezahlte Kurse abgehalten haben. Das geht natürlich nicht.“ Auch Georg Schantl, GF vom Stubay in Telfes, würde das nicht dulden. „Wir arbeiten mit drei Schwimmlehrern zusammen, die bei uns angestellt sind. Wir wollen wissen, was bei uns passiert.“ Wave-GF Andreas Ramsauer kennt die im Wörgler Bad aktiven Schwimmlehrer persönlich. „Es gibt hier keine Kurse außerhalb der Öffnungszeiten. Dass irgendjemand kommt und Schwimmkurse gibt, kommt bei uns nicht vor.“

Für Senfter steht fest: „Es gibt Lehrer, die auch ohne Ausbildung ordentlich unterrichten. Die täten sich selbst etwas Gutes, wenn sie eine Ausbildung vorweisen könnten. Auch um das Berufsbild aufzuwerten.“