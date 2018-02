Innsbruck – Der Tierschutzverein für Tirol 1881 hat sich vor einiger Zeit für ein umfangreiches Investitionsprogramm entschieden. Insgesamt sollen zwischen 2016 und 2019 1,2 Millionen Euro investiert werden. Für den zweiten Teil des Programmes gab der Vorstand jetzt grünes Licht. „Unsere Tierheime sind nahezu immer voll besetzt. Investitionen sind durch die starke Beanspruchung erforderlich, aber auch durch sich verändernde Anforderungen“, erläutert Geschäftsführerin Kristin Müller.

Mehr als eine halbe Million Euro wurden schon verbaut. Der Großteil entfällt naturgemäß auf das größte Tierheim in Innsbruck-Mentlberg, aber auch in den kleineren Häusern in Wörgl, Schwaz und Reutte wird gebaut und modernisiert. In Mentlberg wurden unter anderem neue Katzenzimmer in der „Oase für Samtpfoten“ geschaffen, eine Quarantänestation für Hunde, Katzen und Kleintiere errichtet und die erste Hälfte der Außengehege für Hunde erneuert. (TT)