Hopfgarten — Barbara Manzl feierte kürzlich einen Geburtstag, den nicht viele Menschen erleben dürfen: Die Hopfgartnerin wurde 100 Jahre alt. Grund genug, das Leben einmal Revue passieren zu lassen.

Manzl wurde am 5. Februar 1918 am Unterrainhof in Hopfgarten geboren. Sie hatte 16 Geschwister, wovon sieben noch leben. „Ich habe die Volksschule in Hopfgarten besucht und dann war ich acht Jahre lang bei meiner Tante in Niederau am Hof und im Lebensmittelgeschäft tätig", erzählt Manzl. Mit 27 Jahren hat sie sich dazu entschlossen, Hebamme zu werden. An der Uniklinik Innsbruck absolvierte sie deshalb eine eineinhalbjährige Ausbildung. Anschließend kehrte sie nach Hopfgarten zurück. Bereits drei Tage nach ihrer Ankunft half sie dem ersten Kind auf die Welt.

Damals, 1949, musste noch jede Familie den Einsatz der Hebamme selbst bezahlen. Wie viel Manzl am Anfang verlangt hat, daran kann sie sich nicht mehr erinnern, irgendwann aber in dieser Zeit kostete eine Entbindung 120 Schilling. Doch oft wurde sie gar nicht nach ihrem Honorar gefragt, man steckte ihr einfach ein Stück Speck und einen Laib Brot zu.

Zuständig war Manzl für den Sprengel Hopfgarten, Itter, Kelchsau und anfangs musste sie überallhin zu Fuß gehen. Später gab es ein Fahrrad für sie, doch zu den Bauern auf den Bergen schaffte sie es nur mit einem Moped.

Rund 3000 Kindern half Manzl beim „zur Welt kommen", 24-mal waren es Zwillinge und einmal sogar Drillinge, die jedoch viel zu früh kamen und zur damaligen Zeit keine Überlebenschance hatten. „Einmal hatte ich gar fünf Entbindungen an einem Tag", erinnert sich die Jubilarin, die selber nie eine Familie gegründet hat. Seit 1978 ist Manzl in Pension, heute lebt sie im Altenwohnheim in Hopfgarten. (be)