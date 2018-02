Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Auf vielen größeren, internationalen Bahnhöfen gehören sie längst dazu: Helfer in bunten Jacken und mit freundlichen Gesichtern, die ratlosen Reisenden geduldig erklären, wie die Fahrkartenautomaten funktionieren. Denn während sich an den wenigen offenen Kassenschaltern meistens lange Schlangen bilden, bleibt der Platz vor den bunten Metallkästen oft verwaist – zu kompliziert.

Auch in Österreich haben die ÖBB Mobil-Berater ausgebildet, eine von ihnen ist die pensionierte Lehrerin Elisabeth Höpflinger. „Es ist eigentlich nicht so schwierig“, sagt sie und zeigt einem Pendler in der Halle des Innsbrucker Hauptbahnhofs, wie die Ticketautomaten nach der letzten Modernisierung funktionieren. „Wenn man’s eilig hat, vertut man sich gern“, meint sie und empfiehlt, sich Zeit zu nehmen und nicht erst im letzten Moment, wenn sich schon eine Schlange gebildet hat, noch eine Karte auszudrucken. „Manche werden dabei nervös und dann geht oft gar nichts mehr.“

Eine Leserin hatte in einem Schreiben an das TT-Ombuds-Team kritisiert, dass die Handhabung der Geräte nach der letzten Umstellung „derart kompliziert“ geworden sei, dass sie ihre Fahrkarte wieder am Schalter kaufe. Auslöser ist offenbar eine „neue Bedienlogik“, wie es auf Anfrage von Seiten der ÖBB heißt. „Die Fahrscheinautomaten wurden auf eine moderne, zeitgemäße Benutzeroberfläche umgestellt, damit der Ticketkauf immer nach demselben Prinzip funktioniert – egal ob die Karte am Automaten, per App oder im Web auf tickets.oebb gekauft wird“, sagt ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair. Diese Vereinheitlichung sei in einem Testbetrieb mit 3000 Kunden erprobt worden, dennoch wurden per Aufruf ehrenamtliche Helfer gesucht, die speziell technisch ungeübteren älteren Menschen zu Hilfe kommen sollen. In Tirol gibt es insgesamt 14 Senior-Mobil-Berater wie sie. Bei den auf Nachfrage organisierten Informationsveranstaltungen für Gruppen können gezielte Fragen gestellt werden.

Es ist ausgerechnet ein spezielles Serviceangebot, das häufig für Verwirrung sorgt: Denn wer auf dem Display die gewünschte Verbindung eingibt, bekommt gleich mehrere, zeitlich gestaffelte Vorschläge, wie er sein Ziel erreichen kann. Um im Menü fortfahren zu können, muss er eine davon wählen. Das überfordert viele Fahrgäste – und nicht nur die älteren –, die den Eindruck haben, sich festlegen zu müssen. Dabei gehe es laut ÖBB aber rein darum, Kunden über die nächstmöglichen Verbindungen zu informieren. Gasser-Mair: „Selbstverständlich steht es jedem frei, auch einen anderen Zug zu nehmen.“ Die Eingabe der Zugverbindung sei nur für die Fahrpreisberechnung erforderlich.

Ein weiteres Thema ist die Online-Fahrplanauskunft Scotty, die nicht alle Nahverkehrszüge anzuzeigen scheint. Auch dafür gibt es laut ÖBB eine Erklärung: Zwischen gewähltem Abfahrts- und Ankunftsbahnhof werden generell nur die jeweils kürzesten Verbindungen dargestellt. Wer das nicht möchte, muss bei der Eingabemaske die „Erweiterte Suche“ auswählen und die Häkchen bei den Fernverkehrszügen entfernen.

Für Frauen im Pensionsalter stellt sich noch eine ganz andere Frage: „Wann kann ich eigentlich eine Seniorenkarte erwerben?“, will eine Kundin wissen. Sie hat sich schon darauf gefreut, mit Vollendung des 62. Lebensjahres „endlich“ eine kaufen zu können, und fühlte sich betrogen, als – wie sie meinte – ÖBB und VVT das dafür nötige Alter „klammheimlich“ auf 63 Jahre erhöht hätten.

Hintergrund dafür ist die Anpassung des gesetzlichen Pensionsalters von Männern – 65 Jahre – und Frauen – früher 60 –, an dem sich auch die Seniorenermäßigungen orientieren. Die Regelung wurde vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben, ein Unterschied nach Geschlecht ist nicht mehr zulässig. Viele Verkehrsunternehmen haben sich entschieden, das Anspruchsalter auf 60 festzulegen und schrittweise bis 2022 auf 65 Jahre anzuheben. Das Anspruchsalter steigt – beginnend 2014 mit der Anhebung von 60 auf 61 Jahre – alle zwei Jahre um ein Jahr. Seit Anfang 2018 muss man 63 Jahre alt sein, um eine Senioren-Jahreskarte zu kaufen, 2020 dann 64 Jahre, bis 2022 die letzte Stufe erreicht sein wird. Die Kundin muss also noch ein Jahr warten.

Ein Jahresticket für ganz Tirol kostet für Senioren 250 Euro, ab 75 Jahren nur noch 125 Euro. Mit einer Vorteilscard senior um 29 Euro können billigere Einzelfahrscheine erworben werden.

Wer am Automaten übrigens gar nicht mehr weiterweiß, kann mit seinem Mobiltelefon 05 1717 25 wählen, die Nummer steht auf den Automaten. Darunter meldet sich ein Mitarbeiter, der beim Ticketkauf hilft. „Das ist unser Telefonjoker“, erklärt Höpflinger.