Von Helmut Mittermayr

Reutte, Imst – Die erbosten Anrufe aus den Autos, die am Weg über den Fernpass zu über zwei Stunden Zwangsaufenthalt verdonnert waren, hatten es in sich. Am Donnerstag hatte es am Pass kurzzeitig heftig zu schneien begonnen. In Folge waren mehrere Lkw hängen geblieben. Eine Vollsperre war die Folge. „Ein gutes Dutzend Lkw blockiert alles“, postete eine Verkehrsteilnehmerin, die Zeit zum Zählen gefunden hatte, wütend Bilder an die TT-Redaktion. Was sie nicht verstehen wollte: „Warum werden die Lkw nicht rechtzeitig auf Wintertauglichkeit kontrolliert, wo ist die Polizei geblieben?“ Am Holzleiten hätten sich ähnliche Szenen abgespielt, meinte sie.

Außerferns Bezirkspolizeikommandantstellvertreter Walter Schimpfössl nimmt gerne Stellung, auch wenn er einschränkt, dass diesmal die Problematik von Nassereither Seite ausgegangen sei. Am Prinzipiellen ändere das aber nichts. „Ein gewisser Personalmangel bei uns ist nicht zu leugnen.“ Aber die Problematik sei so komplex, dass sie nicht mit mehr Einsatzkräften einfach zu lösen wäre. Wettererscheinungen wie plötzlicher intensiver Schneefall würde es immer geben. Beamte könnten nicht im selben Moment, wenn dies eintrete, genau dort vor Ort sein. Und bis sie hinkämen, habe der Dominoeffekt längst seinen Lauf genommen. Walter Schimpfössl gibt auch zu bedenken, dass die immer wieder geforderte lückenlose Kontrolle aller Lkw auf Wintertauglichkeit „utopisch ist, ja erst den wirklichen Superstau auslösen würde. In Nassereith könnten am Anhalteplatz ja maximal drei Fahrzeuge kontrolliert werden. Und alle anderen? Wo sollen die in der Zwischenzeit parken, auf der Straße?“

So mancher Lkw schaffe es nicht einmal mit aufgelegten Ketten über den Fernpass. „Wenn die Ladung nicht passt, also das Gewicht nicht auf der Antriebsachse liegt, kann dies passieren.“ Dies sei aber nicht wirklich kontrollierbar und auch gesetzlich nicht gedeckt. Und Schimpfössl nimmt hier auch die Fahrer der großen Brummer in Schutz: „Wenn es schon mehrere Ab- und Beladungen gegeben hat, können sie auch nicht immer wissen, wo genau die Last aufsitzen sollte. Und sie haben es oft ja auch gar nicht selbst in der Hand, wie exakt entladen wird.“ Schimpfössl versichert jedenfalls, dass die Polizei alles in ihrer Macht Stehende unternehme, um den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten, manchmal reiche dies halt leider nicht.

Wolfgang Haas, Leiter des Baubezirksamtes Reutte, schildert die schwierige meteorologische Situation – auch für die Einschätzung der Lkw-Fahrer. Er habe sich Donnerstag ein Bild gemacht. „In Reutte schwarz“, womit er die Fahrbahn meinte. „In Bichlbach Schneefall, in Lermoos wieder trocken.“ Dauernde Temperatur- und Niederschlagswechsel seien schon den ganzen Winter über festzustellen und erschweren die Arbeit für den Winterdienst enorm: „Die Räumschleifen werden engmaschig alle ein bis eineinhalb Stunden gezogen. Aber sogar dazwischen kann ein intensiver Schneefall – wie am Donnerstag am Fernpass eingetreten – für Probleme sorgen.“