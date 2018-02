Von Hans Nikolussi

Ehenbichl – Immer wieder fahren Rettungsfahrzeuge mit verletzten Wintersportlern vor, der Notarzthubschrauber fliegt Einsatz über Einsatz. Die Ärzte der Unfallabteilung am Bezirkskrankenhaus Reutte sind auch diesen Winter wieder mehr als gefordert. Gearbeitet wird im Zwei-Schicht-Betrieb, die Belastung ist enorm. Mehr als zwei Drittel der Verletzten kommen aus dem Sportbereich.

Die 35 Betten auf der Station reichen längst nicht mehr, man muss auf andere Stationen ausweichen. Dazu kommen noch jene Fälle, die nach Erstversorgung und gegebener Transportfähigkeit an ihre Heimatkrankenhäuser im Ausland transferiert werden können. Am Tag der Recherche mussten 50 Betten zur Verfügung gestellt werden. Eine große Herausforderung, zumal noch die grassierende Grippewelle ihren Teil zur Bettenknappheit beiträgt. Auch die Personaldecke könnte in diesen Zeiten eine wesentlich stärkere sein. „Die Operationssäle und Instrumente immer wieder aufs Neue in einen einwandfrei sterilen Zustand zu bekommen, ist an solch einem Tag eine stressige Angelegenheit und geht an die Substanz“, erzählt Oberarzt Christian Druml in einer ruhigen Minute im kleinen, aber zweckmäßig eingerichteten Aufenthaltsraum in der Unfallambulanz. Während des Gesprächs am späten Nachmittag taucht auch Primar Thomas Thurner in seiner Freizeit auf. „Wir haben gerade den vierten Oberschenkelbruch an diesem Tag hereinbekommen. Heute ist schon einiges los“, stellt er eher unaufgeregt fest. Operationen bis in die Nachtstunden sind keine Seltenheit. Aber: „Wir stehen wie eine Wand“, meint Thurner über den Zusammenhalt auf seiner Station.

Das Team von fünf Fachärzten und vier Assistenzärzten sieht das ebenso. In der stressigen Zeit hilft man sich auch über den normalen Dienst hinaus und steht auch schon einmal in der Freizeit „Gewehr bei Fuß“. Im Winter in Urlaub zu gehen, fällt keinem im Team ein. Das nicht-ärztliche Personal – vom OP-Pfleger über die Herrschaften an den medizinisch-technischen Geräten, das Personal an den Schaltern bis hin zu den Helfern auf der Station – ist in das Ganze wertschätzend eingebunden und zieht am gleichen Strang. „Ohne diesen Teamgeist, die kollegiale Zusammenarbeit wäre diese fordernde Zeit nicht zu bewältigen. Da trägt jeder sein Scherflein bei und keiner schaut auf die Uhr“, weiß Druml. Eine Aufstockung des ärztlichen Personals über die intensive Winterzeit ist nicht zu machen. Also strecken sich alle Beteiligten nach der Decke.

Während die schweren Kopfverletzungen früherer Jahre durch die Helmdisziplin rückläufig sind, werden die Verletzungen an den Extremitäten immer schwerer, weiß Druml. Knie- und Schulterverletzungen stehen da an vorderster Stelle, geschuldet dem immer „bissiger“ werdenden Material und der rasanten Fahrweise der Sportler auf den bestens präparierten Pisten. Zusammenstöße mit schweren Verletzungen werden häufiger. Einen Anstieg gibt es auch bei Brüchen des Schienbeinkopfes. Dazu die immer wieder auftauchenden schweren Bänderverletzungen. An der Unfallambulanz stieg die Zahl der Patienten im heurigen Jänner im Vergleich zu den letzten, ziemlich konstanten Jahren um deutliche 30 Prozent.