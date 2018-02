Im April dieses Jahres beginnen die Bauarbeiten für die Lärmschutzmaßnahmen an der B179 Fernpassstraße beim Knoten Reutte-Süd. Nach umfassenden Lärmmessungen und einer einjährigen Planungsphase sei es nun im Frühjahr so weit, teilte LHStv. Josef Geisler gestern in einer Presseaussendung mit. Demnach wird eine 330 Meter lange und 2,5 Meter hohe Lärmschutzwand im Bereich Neumühle-Lähn sowohl auf der freien Strecke wie auch auf der Brücke in Holzoptik ausgeführt. Am Baulos­ende Richtung Füssen wird die neue Lärmschutzwand in den bestehenden Damm eingebunden. Auch die Brücke über die Planseestraße wird saniert. Im Oktober sollen die Arbeiten dann zur Gänze abgeschlossen sein. „Für die Anwohner wird es durch die Maßnahme zu einer spürbaren Lärmreduktion und damit verbunden zu einer deutlichen Erhöhung der Lebensqualität kommen", freut sich Geisler. (TT)