Galtür – Einen Tag nach ihrem Verschwinden ist eine Frau (49) aus Galtür in einem Linienbus in Ischgl gesichtet worden. Trotzdem weiß die Polizei nicht, wo sich die Tirolerin derzeit aufhält und bittet daher weiter um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 49-Jährige war von ihrer Familie am Donnerstag als vermisst gemeldet worden, die TT berichtete. Am Freitag gegen 14.15 Uhr soll sie im Ortsgebiet von Ischgl in einem Linienbus in Richtung Landeck unterwegs gewesen sein. Dies gab die Polizei am Samstagabend in einer Aussendung bekannt. Zudem wurde ein aktuelles Bild der Frau veröffentlicht.

Die Gesuchte ist 1,66 Meter groß und hat braunes, langes Haar. Sie ist von schmaler Statur und mit einer grauen Hose sowie einer grün/grauen Jacke bekleidet. Außerdem trägt sie eine dunkle Kopfbedeckung sowie vermutlich rote Turnschuhe.

Wer Angaben zum Verbleib der Frau machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ischgl unter der Nummer 059133 7142 zu melden. (TT.com)