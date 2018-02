Von Michael Domanig

Absam, Waidring – Sie ist ein faszinierendes, in der breiten Öffentlichkeit relativ unbekanntes Tiroler Zeitdokument – und steht am Freitag, den 23. Februar, um 20 Uhr im Mittelpunkt eines Vortrags im Gemeindemuseum Absam: Die Rede ist von der über 1000 Seiten starken, handgeschriebenen „Weltbeschreibung“ des Waidringer Bauern Leonhard Millinger (1753–1834).

In diesem Mammutwerk – das verschollene Original entstand um 1790, 1815 fertigte Millinger eine überarbeitete Abschrift an – trug der Autor alles ihm verfügbare Wissen über die Welt zusammen, ordnete und strukturierte es. Er schrieb über Religion, Geschichte und Geografie (neben Waidring kommen rund 5000 andere Orte auf der ganzen Welt vor), über Astronomie und die Elemente oder etwa über den Buchdruck oder das „Pulfermachen“. Im alphabetischen Schlagwortregister finden sich Einträge über „Freye Völker“ in Amerika direkt neben solchen über „Feurschäden“ oder „Fieberprun in Pillersee“.

Manches mutet aus heutiger Sicht kurios an, etwa wenn der tiefgläubige Millinger die Lage der Hölle beschreibt: „Von Erdboden biß Mitten der Höll“ seien es „900 deutsche Meilen“. Und: „Die Höll ist 50 Meil hoch, und so viel breid und lang, die Peinen darin sind unbeschreiblich. Gott bewahre uns vor dieser.“

Erstaunlich ist nicht nur die Tatsache, dass Millinger – der zwölf Kinder hatte und den „Pommerhof“ in Waidring führte – die Zeit für die enorme Lese- und Schreibarbeit fand, sondern auch die Herangehensweise: Millinger zog für seine Weltbeschreibung – neben eigenen Erfahrungen – insgesamt 19 Bücher als Quellen heran, die er in einer Art Literaturliste anführte. „Auf diese Quellen hätten andere Leute in seinem Umfeld auch zugreifen können“, betont der Historiker Peter Andorfer, der seine Dissertation an der Uni Innsbruck über die „Weltbeschreibung“ verfasst hat.

„Das im Buch kompilierte Wissen hätten auch seine Zeitgenossen haben können. Es gibt also einen guten Einblick, was ein Tiroler Bauer damals von der Welt wissen konnte.“

Einige der Bücher dürfte Millinger selbst besessen haben, zu anderen könnte er bei seinem Onkel in Fieberbrunn gekommen sein, zudem gab es damals auch fahrende Buchhändler, weiß Andorfer. Der gebürtige Linzer hat 2009 seine Diplomarbeit über den Tiroler Volksaufstand von 1809 geschrieben. Auf die „Weltbeschreibung“ machte ihn seine Dissertationsbetreuerin Brigitte Mazohl aufmerksam, nachdem der Kulturverein Kirchdorf mit der Bitte an die Uni herangetreten war, ob jemand das Werk – das sich im Metzgerhaus in Kirchdorf befindet – transkribieren könnte.

Andorfer erstellte die Transkription und, „weil eine gedruckte Version kaum veröffentlichbar wäre“, eine digitale Fassung des sperrigen Konvoluts. „Als Quelle zu den Napoleonischen Kriegen oder zur regionalen Kirchengeschichte wurde die Weltbeschreibung öfters herangezogen“, erklärt Andorfer – nicht aber unter dem Aspekt, der ihn interessierte: als rares Zeugnis bäuerlicher Schreib- und Lesekultur, als Schlüssel zum Weltbild eines Bauern um 1800.

Mit der – noch weitgehend unerforschten – Frage nach dem Buchbesitz im ländlichen Raum beschäftigt sich Andorfer, der inzwischen in Wien an der Akademie der Wissenschaften tätig ist, derzeit auch in einem neuen Forschungsprojekt. Eine Pilotstudie zum privaten Buchbesitz im Raum Stubaital liegt schon vor.

Aber noch einmal zurück zum schreibenden Bauern Leonhard Millinger: Dass dieser sich seines Wissens und seiner Fähigkeiten durchaus bewusst war, zeigt eine witzige Passage in seiner Vorrede zur Weltbeschreibung: „Wer dieses Buech beschnarrchen will, Der soll es besser machen: Wer es nicht kann, der schweige still, Sonst ist er auszulachen.“