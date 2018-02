Von Marco Witting

Innsbruck – Die Hinweistafeln im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz sind eindeutig: „Bitte keine Fotos!“ Seit Kurzem hängen die Schilder. Den Grund kennt man in Tirol auch nur zu gut: Smartphones werden zunehmend zum Problem. Immer mehr Angehörige und Patienten fotografieren und filmen damit im Krankenhaus und veröffentlichen die Aufnahmen gar in sozialen Medien. Auch an der Innsbrucker Klinik gibt es immer mehr Fälle, wo Patienten die Behandlung einfach ungefragt filmen. Hier hat man mit einer Änderung der Hausordnung schon vor längerer Zeit reagiert.

Dass ein Patient von sich, während er eine Infusion bekommt, ein Selfie macht, das wäre dabei laut den Verantwortlichen eigentlich nicht das Problem. Es sind aber oft genug auch andere Patienten, Schwestern oder Ärzte auf den Fotos zu sehen. „Wir merken hier schon, dass dies immer stärker zu einem Thema wird“, erklärt Johannes Schwamberger, Sprecher der Tirol Kliniken. Es würden vor allem auch die Nachfragen von Mitarbeitern und Patienten steigen, dass sie gefilmt wurden und ob dies denn überhaupt erlaubt sei.

Und das ist es natürlich rein rechtlich aus mehreren Gründen (Datenschutz, Persönlichkeitsrechte) nicht. „Damit es hier eine rechtliche Handhabe gibt, wurde der Punkt vor einiger Zeit auch in die Hausordnung eingeführt“, erklärt Schwamberger. Unter Punkt 27 heißt es: „Jegliche Bild- und/oder Tonaufzeichnungen sind auf dem gesamten Areal der Krankenanstalt grundsätzlich verboten (z. B. mit Handy-, Film- oder Fotokameras). Ausnahmegenehmigungen müssen im Einzelfall vorab bei der Abteilung PR und Kommunikation der Tirol Kliniken beantragt werden.“

Es sei gar nicht immer böse Absicht, wenn Fotos gemacht werden. „Wir bemerken es vor allem bei Touristen, etwa wenn sie einen Gips bekommen, dass sie dann ein Foto machen.“ Dass dann das Personal auf den Bildern zu sehen sei oder andere Patienten, gehe aber nicht. „Das gebietet natürlich die Höflichkeit, dass man das nicht macht. Außerdem ist die Klinik ein besonders sensibler Bereich – noch mehr, als es vielleicht sonst der Fall ist.“

Gestiegen sei auch die Sensibilität der Mitarbeiter, was das Thema betrifft, sagt der Klinik-Sprecher. Sie würden die betreffenden Personen darauf hinweisen, dass das Filmen oder Fotografieren eben verboten sei bzw. dass das Personal nicht auf dem Foto sein möchte. Meist sei die Sache dann damit erledigt.

Doch nicht immer ist es die „Gaudi“, was Menschen antreibt, ihre Behandlung zu dokumentieren. Manchmal wollen misstrauische Angehörige den Besuch des Arztes filmen, damit man für eventuelle Behandlungsfehler gleich gerüstet ist. An der Klinik werde es vorerst keine Hinweisschilder geben. Man setze auf Information und Aufklärung bei den Patienten und Angehörigen.