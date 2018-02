Innsbruck – Im heimischen Bildungssystem wird eigentlich ständig umgebaut. Doch das Gebäude der PHT, errichtet als Pressezentrum für die Olympischen Spiele 1976, wartet seit Jahren auf den längst fälligen Umbau. Seit zehn Jahren wird darüber diskutiert. Der Architektenwettbewerb stammt aus dem Jahr 2012. Schon vergangenen Sommer sollte die Aussiedlung der Pädagogischen Hochschule Tirol stattfinden. Doch es fehlte die Freigabe des Finanzministeriums für das 50-Millionen-Euro-Projekt. Damals ging man davon aus, dass im Jänner 2018 der Startschuss fällt. Doch diese Annahme war ebenfalls verfrüht. Jetzt könnte es dann aber wirklich so weit sein, heißt es aus dem Finanzministerium.

Vor wenigen Tagen hatte es auf Nachfrage von der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) geheißen: „Es gibt bedauerlicherweise keine Freigabe des Projektes. Wir bereiten derzeit dennoch gemeinsam mit der PHT eine Übersiedlung der Verwaltung und mehrerer Institute im Sommer vor, um nach einer allfälligen Freigabe des Projektes sofort mit den Bauarbeiten beginnen zu können.“

PHT-Rektor Thomas Schöpf war da schon etwas weiter in Sachen Umsiedlung, die auf mehrere Standorte in Innsbruck geplant ist. So werde die Verwaltung schon im Mai, andere Bereiche noch im März oder April abgesiedelt. „Wir planen die Unterrichtsräume im Juli zu verlegen. 80 Prozent werden wir an der Pastorstraße unterbringen können.“

Schöpf zeigte sich zuversichtlich, dass die Entscheidung des Finanzministeriums zu dem Großprojekt „im März und April“ im Zuge der Budgetverhandlungen fallen werde. Er sei froh, dass man nicht ein Jahr früher umgesiedelt sei, ohne dass der Baustart erfolgte. Sollte es jetzt dann aber losgehen können, dann sei man bereit. „Die Planungen sind fertig“, sagte der PHT-Rektor. Mit zwischen zwei und drei Jahren Bauzeit wird gerechnet.

Am Ende der vergangenen Woche kam dann auf TT-Anfrage eine überraschende Antwort seitens des Finanzministeriums zu der Causa. Sprecher Johannes Pasquali richtete in einer schriftlichen Stellungnahme kurz und bündig aus: „Die diesbezügliche technische Prüfung ist abgeschlossen und die Freigabe seitens des BMF (Anm. Bundesministerium für Finanzen) erfolgt unmittelbar noch diese Woche. (mw)