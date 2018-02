Meran – Die große Landesfeier der Südtiroler Schützen zum Gedenken an Andreas Hofer gestern in Meran hat dank Festredner Felix Baumgartner eines in jedem Fall gebracht: Aufmerksamkeit.

Nachdem der Extremsportler im Gleichschritt mit den Schützen zum Hofer-Denkmal marschiert war, sprach er den Schützen in seiner Rede Mut zu. „Die Freiheit und die Selbstbestimmung sind unser höchstes Gut und genau da­rum lohnt es sich, dafür zur kämpfen.“ Seine Aufforderung: „Lasst uns gemeinsam das Unmögliche versuchen.“

Baumgartners Auftritt, er soll laut stol.it kein Geld dafür bekommen haben, hatte schon im Vorfeld für Kritik gesorgt. An die Adresse jener Politiker, die die Einladung nicht gutgeheißen hatten, sagte Baumgartner, sie mögen gelassener agieren und nicht seine Person aufgrund von Medienberichten verurteilen. Weiters stellte er eine Parallele zwischen Hofer 1809 und den Schützen heute her. Wer im Leben etwas Großes erreichen will, müsse auch bereit sein, etwas Großes herzugeben. Auch wenn Hofer am Ende seine Vision nicht umsetzen konnte, so habe er es wenigstens versucht – hieß es auch in der Aussendung des Schützenbundes. Landeskommandant Elmar Thaler appellierte an einen parteiübergreifenden Zusammenhalt. Egal ob das die „Wiederverleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft“ sei oder andere für die Volksgruppe wichtige Weichen für die Zukunft. (TT)