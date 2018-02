Zirl – Architekt der eigenen Stadt und der eigenen Zukunft zu sein, konkret: Städte aus Karton und anderen Resten zu bauen: Das ermöglicht der Kulturverein „Die Selch“ aus Zirl Kindern und Jugendlichen bei einer ungewöhnlichen Veranstaltung – am Samstag, den 24. Februar, im Zirler Veranstaltungszentrum B4 (Bahnhofstraße 4). Unter dem Motto „Pappstadt: UPcycle – DOWNwaste“ dreht sich alles um die Umwandlung von Abfallstoffen in neue, höherwertige Produkte, um Nachhaltigkeit und Zukunft. Kinder ab vier bis fünf Jahren können um 14 Uhr gemeinsam mit der Innsbrucker Architektin Christine Renzler die Kartonstädte ihrer Fantasie bauen. Ältere Kinder ab neun Jahren haben zeitgleich die Möglichkeit, einen Solarlampen-Workshop des Fabrikationslabors „FabLab“ zu besuchen (Anmeldungen zum FabLab-Workshop bitte bis 23. Februar an briefkastl@dieselch.at; Kosten: 12 Euro).

An die Erwachsenen richtet sich der Dokumentarfilm „Die Zukunft ist besser als ihr Ruf“ von Teresa Distelberger, der um 19 Uhr im kleinen Saal des B4 zu sehen ist. Ab ca. 20.45 Uhr – nach einer kleinen Jause der Zirler Ortsbäuerinnen – lädt „Die Selch“ dann zu einer Diskussionsrunde: Vorgestellt werden Projekte aus Zirl und Tirol – etwa das „Ziergart’l“ und andere Gemeinschaftsgärten oder aber Vorhaben im Bereich alternatives Bauen und Energieautonomie. (TT)