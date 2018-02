Von Walter Zwicknagl

Jenbach – Acht Wochen wird der Hubsteiger der Jenbacher Feuerwehr ab Ende August für Einsätze nicht zur Verfügung stehen. Denn das Spezialfahrzeug, das im Jahr 2004 nach einem Großbrand in Jenbach angeschafft wurde, muss zur Generalüberholung nach Rümlang in der Schweiz. „Rund 75.000 Euro müssen in den Austausch der Elektrik und der Hydraulikleitungen investiert werden“, berichtete Kommandant Sebastian Atzl bei der 144. Jahreshauptversammlung der Wehr, bei der er und sein Stellvertreter Alexander Aschenwald mit fast 100 Prozent der Stimmen in ihren Ämtern bestätigt wurden.

Tanja Großegger übernahm die Agenden einer Schriftführerin, Stefan Schiessl ist der neue Kassier.

Neben den sechs Drehleitern im Bezirk ist der Hub­steiger ein wertvolles Einsatzfahrzeug. „Bisher stand es bei 38 Großbränden bezirksweit und bezirksübergreifend im Einsatz. Zudem gab es mit dem Hubsteiger 56 Menschenrettungen“, sagt Alexander Aschenwald. „Nach der Generalkur sollte das Fahrzeug unserer Wehr wieder für zehn Jahre zur Verfügung stehen“, setzt Sebastian Atzl nach. „Für die Anschaffung brauchte es seinerzeit einige Überzeugungsarbeit“, erinnerte sich Bezirkskommandant Hans Steinberger.

Bis Mai soll auch ein neues Kommandofahrzeug den Fuhrpark der 84 Aktiven – darunter fünf Frauen – verstärken. 155 Einsätze, davon 25 Brandeinsätze und 103 technische Hilfeleistungen, standen im Einsatzbericht 2017 von Kommandant Atzl. „Wir werden uns wegen des 32 Jahre alten Tanklöschfahrzeugs einiges überlegen müssen“, sagt der Kommandant. Lob gab es von Bürgermeister Dietmar Wallner und Abschnittskommandant Walter Theuretzbacher.

Einen bewegten Sonntag hat die Wehr hinter sich. Nicht nur zu einem Gasaustritt in Alp­bach, auch zu einem Industriebrand, drei Alarmen im VZ, einem Küchenbrand und einem Wasserschaden hieß es an diesem Tag ausrücken.