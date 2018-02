Amlach – In Amlach ist ein neues Gemeindehaus geplant, in dem auch die Freiwillige Feuerwehr und ein Café genug Platz bekommen sollen. Zudem sind weitere Parkplätze erforderlich. 2,5 Mio. Euro sind veranschlagt.

Wie die TT berichtete, stößt das Projekt in Amlach auf Widerstand. In einem offenen Brief brachten 36 Gemeindebürger Zweifel am Sinn der Investition zum Ausdruck. Es wurde auch ein Einspruch gegen die Flächenwidmung für das Projekt erhoben. „Durch die Parkplätze wie auch durch den Um- und Zubau an prägenden Gebäuden wie dem Gemeinde- und Feuerwehrhaus geht das derzeitige Ensemble des Amlacher Dorfplatzes verloren“, erklären die vier Unterzeichner des Einspruchs unter anderem. Und sie ersuchen die „geldgebenden Stellen“, sprich: das Land, das Projekt genau zu prüfen, bevor Zusagen von Mitteln gemacht werden.

Der Unmut mancher Bürger gegen das Projekt zog nun weitere Kreise. Wie sich bereits im Vorfeld der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Amlach abgezeichnet hatte, trat nun tatsächlich der Umstand ein, dass es für die Neuwahl des Kommandanten keinen Wahlvorschlag gab. Dass Kommandant OBI Karl Holzer nach 18 Jahren im Amt nicht mehr für eine weitere Periode zur Verfügung steht, hatte er bereits vor längerer Zeit kundgetan.

Zwei Gruppenkommandanten wären zwar bereit, die Führung zu übernehmen, tun es aber nicht unter besagten Voraussetzungen betreffend Umbau des Gemeinde- und Feuerwehrhauses.

Bürgermeister Franz Idl steht nach wie vor voll hinter dem Projekt und verweist darauf, dass „im Gemeinderat alle Beschlüsse mit einer Gegenstimme gefasst wurden“.

Da bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr kein Wahlvorschlag eingebracht wurde, kommt nun quasi eine Art Übergangslösung zum Tragen. „Dem bisherigen Kommandanten Karl Holzer wurde für drei Monate die Funktion eines Administrators übertragen“, erklärt BM Idl im Gespräch mit der TT. Im Mai wird eine Vollversammlung angesetzt. „Ich hoffe, dass es bis dahin einen Wahlvorschlag gibt“, ergänzt der Ortschef. (func)