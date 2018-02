Von Marco Witting

Innsbruck – Paragraph 17 des Landesfeuerwehrgesetzes für Tirol ist eindeutig: Der aktive Dienst der Angehörigen der Feuerwehren endet jedenfalls mit dem Ablauf des Jahres, in dem sie das 65. Lebensjahr vollenden. Mit diesem Zeitpunkt endet auch das Amt eines gewählten oder bestellten Organs einer Feuerwehr oder eines Feuerwehrverbandes. Doch nachdem dieser Passus zuletzt in Kärnten und Salzburg geändert und das „Pensionsalter“ auf 70 Jahre erhöht wurde, denkt auch Landesfeuerwehrkommandant Peter Hölzl an eine Änderung der Altersgrenze. „Wir sind seit einiger Zeit dabei, dieses Thema umzusetzen.“

Aktuell würden noch einige Punkte zur finalen Realisierung der Änderung fehlen, etwa der Versicherungsschutz – doch „in den nächsten Monaten“ könnte dann die Altersbeschränkung auf 65 Jahre auch in Tirol fallen. Mit einer Ausnahme, wie Hölzl anmerkt. Denn sie gilt für aktive Mitglieder – nicht aber für Funktionäre. „Wir sehen hier nicht die Notwendigkeit, weil wir feststellen, dass viele schon mit jungen Jahren Kommandant werden. Und 30 oder 40 Jahre Funktionär, das gibt es eigentlich heutzutage nicht mehr“, sagt Hölzl.

Nachwuchsprobleme seien übrigens nicht der Grund dafür, dass die Altersgrenze mit 65 Jahren fallen soll. „Wir versuchen mit der Jugend viel zu machen und haben hier eigentlich auch keine Probleme.“ Aber: Die Verfügbarkeit speziell in den Seitentälern sei ein großes Thema. „Damit, dass wir etwa untertags genügend Kräfte vor Ort haben, das beschäftigt uns ehrlich gesagt Tag für Tag.“ Viele Pendler seien nicht im Ort oder zu weit weg, um bei einem Einsatz Hilfe leisten zu können.

Außerdem würde noch etwas ganz anderes für die Anhebung sprechen: „Die 65-Jährigen von heute sind meist viel aktiver und fitter als früher. Außerdem wären sie im Einsatzfall auch höchstwahrscheinlich vor Ort.“ Hölzl will sich derzeit auch noch gar nicht darauf festlegen, welches Alter der neuen Regelung zufolge die Höchstgrenze sein könnte. „Ob wir das bis 70 Jahre machen oder ganz offen lassen, solange die Feuerwehrleute fit sind, ist noch nicht entschieden.“ In Salzburg ist das neue Gesetz eben erst in Kraft getreten. Die höhere Altersgrenze soll so den Personalmangel bei einigen Freiwilligen Feuerwehren am Land lindern. Ebenfalls neu im Salzburger Gesetz: Erstmals dürfen auch Freiwillige bei mehr als einer Feuerwehr aktiv sein. Das war bisher nicht möglich und von der Versicherung nicht gedeckt.