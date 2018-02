Von Matthias Reichle

Nauders – „Ehre, wem Ehre gebührt“ lautet eine Redensart. In Nauders war ein Vorstoß in diese Richtung dem Geehrten aber gar nicht recht, wie sich später zeigte. Die Liste um Gemeinderat Elmar Monz brachte im Dezember im Gemeinderat den Antrag ein, Hermann Klapeer die Ehrenbürgerschaft angedeihen zu lassen.

Bürgermeister Helmut Spöttl fragte beim Obmann des Vereins Altfinstermünz, der sich jahrelang um die Sanierung des alten Gemäuers bemüht hatte, nach. Und bekam eine abschlägige Antwort. Für Klapeer sei das derzeit kein Thema. Die Art und Weise, wie man diesen im Zusammenhang mit dem Projekt Altfinstermünz über einen Zeitraum von zwölf Jahren in der Gemeinde behandelt habe, sei noch zu gegenwärtig, berichtete Spöttl in der Sitzung. Dies betreffe vor allem die vergangenen Gemeinderatsperioden und damit seinen Vorgänger, wie der Dorfchef auf Anfrage der TT klarstellt.

Das bestätigt auch Klapeer. Ergänzt aber auch, dass er sich noch zu „aktiv“ fühle. In ein, zwei Jahren sei seine Arbeit an der Burg abgeschlossen. Wenn er fertig sei und man ihm diese Ehre verleihen möchte – „dann soll es mir recht sein“, sagte er. Der Bürgermeister ist mit der Diskussion alles andere als glücklich. „Es war unnötig“, ärgert er sich darüber, dass die Opposition den Antrag im öffentlichen Teil der Sitzung eingebracht hat. Er hätte unter Ausschluss der Öffentlichkeit diskutiert gehört. „Wenn das Projekt abgeschlossen ist, ist Hermann Klapeer sicher ein Kandidat für diese Auszeichnung“, so Spöttl. Elmar Monz betont, vorher mit Klapeer gesprochen zu haben. Er habe sich in einer ersten Reaktion geehrt gefühlt, betont Monz. Er wusste aber nicht recht, was er darauf sagen sollte. Für ihn ist Klapeer ein Kandidat, der die Ehrenbürgerschaft verdiene. Derzeit hat Nauders keinen lebenden Ehrenbürger mehr.