Von Catharina Oblasser

Lienz – Eine mobile Notbetreuung für Babys und Kinder, die innerhalb von 24 Stunden einsatzbereit ist: Das wäre für Alexandra Harles, neue Leiterin des Freiwilligenzentrums Osttirol, wünschenswert. „Zum Beispiel für eine Familie, die dreimal die Woche von acht bis zehn Uhr vormittags jemanden für ihre Zwillinge sucht. Die Arbeitszeiten der Eltern machen das nötig“, erklärt Harles.

Die 49-Jährige hat vor Kurzem ihr Amt von Vorgängerin Monika Reindl-Sint übernommen. Die gebürtige Kölnerin ist gelernte Erzieherin und lebt mit ihrer Tochter in Kartitsch. Sie leitete unter anderem eine Kindertagesstätte und ein Mehr-Generationen-Haus in Niedersachsen. Harles setzte sich gegen 19 andere Bewerberinnen durch. Sie hat eine Teilzeitstelle mit insgesamt 25 Stunden und ist vorerst für die nächsten drei Jahre verpflichtet. Das Zentrum ist beim Regionsmanagement Osttirol (RMO) angesiedelt, in ganz Tirol gibt es zehn solche Zentren.

Kinderbetreuung ist eine der Hilfsleistungen, die beim Freiwilligenzentrum zurzeit am öftesten nachgefragt werden, sagt Harles. Sie will diese Schiene der Freiwilligenarbeit langsam aufbauen. „Von der guten Idee bis zur Umsetzung ist es oft ein weiter Weg.“ RMO-Obmann Dietmar Ruggenthaler betont, dass das Freiwilligenzentrum dabei nur die Verbindung herstelle. „Letztlich müssen die Familien selbst entscheiden, wem sie ihre Kinder anvertrauen.“

In der Datenbank des Freiwilligenzentrums, das seit Jänner 2015 besteht, finden sich mittlerweile über 200 Namen von Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Einer der Schwerpunkte ist Hilfe für Flüchtlinge, zum Beispiel Deutschunterricht. Auch das Projekt „Marjam“, eine Patinnen-Aktion für geflüchtete Frauen, kommt sehr gut an, sagt Harles.

Wer sich für Freiwilligenarbeit interessiert, kann sich am Freiwilligentag am 19. März ein Bild machen. Infos sind unter www.freiwilligenzentren-tirol.at oder unter www.rmo.at zu finden.