Sillian – Ein besonderer Gast kreuzte kürzlich in der Georg Großlercher Schule/Sonderschule Sillian auf: die bekannte Schlagersängerin Melissa Naschenweng. Sie verbrachte zur Freude aller einen musikalischen wie höchst vergnüglichen Nachmittag im Kreise der Schüler und Lehrer. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde wurde gesungen und getanzt. Einige Kinder hatten Kurzreferate über Melissa vorbereitet. Und natürlich hatte die beliebte Musikerin jede Menge Fragen zu beantworten.

Zwischendurch blieb genug Zeit für eine gemeinsame gemütliche Jause. Serviert wurde ein „Notenschlüssel“-Kuchen, den die Schüler extra für die Lesachtaler Musikerin im Zuge des Kochunterrichts gebacken hatten.

Angetan war Melissa Naschenweng von der berührenden Aufführung ihres Liedes „Hoamat mei“, das die Kinder vor ihrem Besuch mit Instrumentalbegleitung einstudiert hatten. Der Begriff „Heimat“ hat große Bedeutung für Melissa. Sie absolviert zwar Auftritte in ganz Europa, am wohlsten fühlt sie sich aber doch in ihrer Heimatgemeinde Birnbaum im Lesachtal.

Ein besonderer „Eyecatcher“ ist ihre neue LED-Harmonika mit speziellen Leuchteffekten, die sie den Schülern nicht ohne Stolz präsentierte. Zum Schluss rückten alle für ein Gruppenbild zusammen. Und nach separaten Foto­shootings erfüllte die Schlagersängerin noch geduldig Autogrammwünsche. (TT)