Wien, Innsbruck – Besonders nachts, wenn alle schlafen, ist die Gefahr groß. Immer wieder sterben Menschen infolge von Bränden in ihren Häusern und Wohnungen. Allein in den vergangenen drei Monaten waren es österreichweit 15 Menschen, pro Jahr sind es durchschnittlich zwischen 25 und 30. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) spricht sich deshalb für die Verwendung von Rauchwarnmeldern aus. „Sie können Menschenleben retten und Schäden in großem Ausmaß verhindern“, heißt es in einer Aussendung des KfV.

Die häufigste Todesursache nach Bränden sei eine Rauchgasvergiftung. „Daher ist es nachts auch so gefährlich, denn wenn Menschen schlafen, sind einige Sinne – wie beispielsweise der Geruchssinn – nur eingeschränkt aktiv.“ Töne hingegen könnten wahrgenommen werden.

In allen Bundesländern ist es Pflicht, Neubauten mit Rauchmeldern auszustatten. Diese müssen in allen Räumen, mit Ausnahme der Küche, angebracht werden. Für bereits bestehende Bauten gibt es nur in Kärnten eine Pflicht zur Nachrüstung. In den anderen acht ist dies vom Gesetzgeber nicht vorgesehen.

Armin Kaltenegger, Leiter des Bereichs Eigentumsschutz im KfV, warnt jedoch vor Leichtsinn und betont, dass Brände wesentlich häufiger vorkommen würden als gemeinhin angenommen. Daher würden „Rauchmelder in jeden Haushalt gehören. Auch wer in einem Bestandsbau lebt, sollte deshalb nicht auf die Installation verzichten.“ (TT)