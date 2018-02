Innsbruck – Für ihr besonderes Engagement für das Land wurden am Dienstag zwölf Tiroler und Südtiroler mit dem Ehrenzeichen des Landes Tirol gewürdigt. „Persönlichkeiten aus den verschiedensten Tätigkeitsbereichen in Wirtschaft, Kultur, dem Sozial- oder dem Gesundheitsbereich haben ihren Teil dazu beigetragen haben, um Tirol zu einem so lebenswerten Land zu machen“, bedankt sich LH Günther Platter bei den Ausgezeichneten. „Verantwortung zu übernehmen und für andere da zu sein, das ist heute wichtiger denn je. Ich danke den neuen Ehrenzeichenträgerinnen und Ehrenzeichenträgern für ihren persönlichen Einsatz“, ergänzte SÜdtirols LH Arno Kompatscher.

Das Ehrenzeichen ist optisch der goldenen Ehrenkette nachempfunden, die Andreas Hofer im Jahre 1809 nach den siegreichen Schlachten am Bergisel vom Kaiser der Habsburgermonarchie erhielt.

Hofer-Gedenktag als Ehrentag

Die hohe Auszeichnung wird jedes Jahr am 20. Februar – dem Gedenktag Andreas Hofers – verliehen. Heuer jährt sich der Tod des Tiroler Freiheitskämpfers zum 208. Mal. Platter betonte bei der Verleihung die Bedeutung der Europaregion: „Tirol wurde in Folge des Ersten Weltkriegs zerrissen und die Unrechtsgrenze am Brenner schmerzt bis heute. Wir begehen diesen Tag gemeinsam, als Zeichen, dass Tirol heute in der Europaregion geeint ist, im Sinne des europäischen Geistes zusammenarbeitet und dabei nicht rückwärtsgewandt, sondern zukunftsorientiert ist.“

Vor dem Festakt in der Hofburg fanden im Rahmen der Landesgedenkfeier die traditionelle Kranzniederlegung am Andreas-Hofer-Denkmal am Bergisel und ein Gedenkgottesdienst in der Hofkirche statt. (TT.com)