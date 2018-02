Going a. Wilden Kaiser – Die Feuerwehr in Going musste kürzlich bei der Jahreshauptversammlung ein neues Kommando wählen. Nach zehn bzw. zwanzig Jahren standen mit Kommandant Andreas Pletzer und Schriftführer Stefan Pirchl zwei verdiente Funktionäre bei den Neuwahlen nicht mehr zur Verfügung. Einstimmig gewählt wurde dann die neue Führungsriege mit Kommandant Gerhard Wallner, Stellvertreter Alois Mitterer, Schriftführer Stefan Granegger und Kassier Martin Wallner.

Im Vorjahr absolvierte die Goinger Wehr 26 Einsätze, darunter einige Verkehrsunfälle und zwei Großbrände mit Unterstützung der Nachbarwehren. Für die Ausbildung wurden 27 Übungen, fünf Bezirks-Grundlehrgänge und acht Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule absolviert. Geehrt wurde bei der Sitzung Josef Schreder vom Landesfeuerwehrverband für 60-jährige Mitgliedschaft. (rw)