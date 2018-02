Von Claudia Funder

Lienz – Es ist bereits über zehn Jahre her, dass der Lienzer Kinderarzt Franz Krösslhuber die Idee hatte, im Südsudan ein Spital zu errichten. Mit Unterstützung von Spendern vorwiegend aus Osttirol und freiwilliger Helfer konnte das Projekt realisiert werden. Nach erfolgreicher Inbetriebnahme des Health Care Centers in Mondikolok wurden in den Jahren 2015/2016 im Schnitt weit über 100 Patienten pro Tag medizinisch versorgt.

Dann, Ende 2016, setzte aufgrund des Bürgerkrieges auch im Süden des Staates eine Flüchtlingswelle Richtung Uganda ein. Das Spital musste Anfang 2017 geschlossen werden. Im April reiste Franz Krösslhuber nach Afrika und erzählte nach seiner Heimkehr von prekären Situationen – die TT berichtete.

Die Lage habe sich weiter verschlechtert, heißt es nun seitens des Vereins. Und der Südsudan ist selbst für ehrenamtliche Helfer zum gefährlichen Boden geworden: „Seit 2017 kamen hier über 90 Freiwillige ums Leben“, erzählt Schriftführer Hans Themessl.

Zum Spital ist nach wie vor nicht vorzudringen. Deshalb wird nun versucht, auf andere Weise zu helfen. „Um das Spendengeld sinnvoll einzusetzen, wird eine mobil­e Lösung in Form eines gut ausgerüsteten Fahrzeuges diskutiert, das für die Patientenversorgung in Uganda eingesetzt werden soll“, verrät Themessl. „Der Grundsatzbeschluss ist bereits gefasst.“

Im März will Krösslhuber mit einem ärztlichen Kollegen erneut zur Patientenversorgung nach Afrika fliegen.

Wer mehr über den Verein „Osttirol für Jalimo/Mondikolok“ und seine Pläne erfahren möchte: Morgen Freitag, 23. Februar, um 19.30 Uhr wird zur Generalversammlung in den DolomitenBank-Saal geladen.