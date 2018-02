Von Matthias Reichle

Landeck, Schwaz – Das Licht stimmt, der Ton passt, Martin Schnell und Simon Ladner erledigen die letzten Einstellungen an den Kameras, hinten sitzt Theresia Reinalter am Mischpult – und „Action!“

„Die Präsentation der neuen Medienwerkstatt wird heute live auf Facebook übertragen“, erklärt HAK-Direktor Reinhold Greuter die Anwesenheit des schulischen Kamerateams. Das neue Equipment, das der Anlass für die gestrige Pressekonferenz war, kommt hier gleich zum Einsatz.

Weltweit konnte die Inbetriebnahme des neuen Aufnahmestudios der HAK Land­eck im Internet mitverfolgt werden. Grund für das „High Tech“ im Untergeschoß der Bildungseinrichtung ist ein Schulversuch, den die Handelsakademien in Landeck und Schwaz vor zwei Jahren gestartet haben. Der neue Zweig, der an beiden Schulen angeboten wird, heißt „HAK für Kommunikation und Medieninformatik“.

Dass die Schüler wissen, wie sie mit sozialen Medien umgehen, wie man einen Kurzfilm erstellt, einen Podcast produziert oder attraktive Produktfotos schießt, gehört zum Werkzeugkasten, der ihnen in der neuen Ausbildung vermittelt wird, dazu. Dafür wurde nun ein eigener Raum für multimediale Aufnahmen ausgerüstet, „damit man die Möglichkeit hat, wie in einem professionellen Studio zu arbeiten“, erklärt Direktor Greuter vor einer so genannten „Green Box“. Auf den grünen Hintergrund werden am Schnittpult digital Bilder und Videos gelegt. Und auch sonst spielt der Raum alle Stückln – von der Beleuchtung über die Bildbearbeitung bis hin zu Audioaufnahmen, die über Glasfaserkabel ins Internet gestreamt werden können –, „früher war das nur professionellen Übertragungsstationen möglich“, so Greuter.

„Wir haben uns überlegt, wie wir die Ausbildung so gestalten können, dass die jungen Leute am Arbeitsmarkt anschlussfähig sind“, betont der Schwazer HAK-Direktor Peter Raphael Schraffl. „Soziale Medien werden heute in der betrieblichen Kommunikation schon ganz stark eingesetzt.“ Dazu gehört nicht nur das technische Know-how, das mediale Rüstzeug, sondern auch eine moralische, ethische Reflexion beim Umgang mit sozialen Medien. Auch das hat im Lehrplan Platz.

Schulinspektor Christoph Mayer war von Anfang an beim Schulversuch dabei und ist überzeugt, dass er ins Regelschulwesen übergeführt wird.

Für die Medienwerkstatt wurden am Standort Landeck inzwischen 7000 Euro ausgegeben. Daneben gibt es auch noch mobiles Equipment, mit dem die Schüler unterwegs sind, Kurzfilme erstellen oder fotografieren.

Die ersten beiden Schulstufen sind bisher mit je einer Klasse gestartet. Rund 100 Schüler besuchen tirolweit die Ausbildung. Künftig sollen es mehr werden.