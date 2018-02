Zams – Auch wenn ein sicherer Arbeitsplatz in der Region sowie gute Bezahlung und attraktive Rahmenbedingungen winken: Im Oberland drücken zu wenig junge Leute im Zammer Bildungszentrum St. Vinzenz (BIZ) die Schulbank. Laut Direktorin Beate Zangerl stiegen zuletzt 16 in die Ausbildung zum Pflegeassistenten ein und 25 in die Diplomausbildung, die im Herbst 2018 letztmalig angeboten wird. Ab 2019 gibt es in Zams – gestaffelt nach Qualifikation – nur noch die drei neuen Ausbildungswege: Pflegeassistent, Pflegefachassistent und der akademische Pflegebachelor.

„Bei den jungen Leuten hat der Pflegeberuf ein Imageproblem“, schilderte Zangerl am Mittwoch. „Wenn ich in einer Abschlussklasse frage, wer einen Pflegeberuf anstrebt, muss ich froh sein, wenn überhaupt eine Schülerin oder ein Schüler die Hand hochhält.“ Fazit für Zangerl, Krankenhausverbandsobmann BM Siggi Geiger und LR Bernhard Tilg: Das BIZ sieht sich zu einer Info-Offensive für den Pflegeberuf veranlasst. Man werde versuchen, Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen „abzuholen“. Die zuletzt gesunkenen Schülerzahlen am BIZ stünden auch im Zusammenhang mit dem Geburtenrückgang.

Auf der anderen Seite habe das Land die Zahl der Ausbildungsplätze erhöht, auch in Zams. „Die Nachfrage nach Pflegemitarbeitern steigt weiter an. Im Bezirk kommen bis 2022 noch Dutzende Pflegebetten dazu“, erläuterte Tilg. Mit dem Ausbau des Krankenhauses würden ebenfalls zusätzliche Pflegearbeitsplätze eingerichtet. Internet: www.khzams.at. (hwe)