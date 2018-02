Von Helmut Wenzel

Kaunertal – Ein Schneefahrzeug bewegt sich hin zur Terrasse des Gletscherrestaurants im Kaunertal. Auf den ersten Blick ist es ein gewöhnlicher Pistenbully – allerdings mit Fahrgastkabine. Doch das Vehikel mit 510 PS unter der Haube birgt neue Raffinessen und Sicherheitseinrichtungen: Drei Rollstuhlfahrer finden darin Platz und können sich sicher über steile Pisten chauffieren lassen. „Selbstverständlich ist das Fahrzeug TÜV-genehmigt“, bemerkt Peter Soukal vom Hersteller Kässbohrer Austria.

Die Idee kommt aus dem Team der Kaunertaler Gletscherbahnen. „Immer mehr Gäste haben Lust auf eine Fahrt mit dem Pistenbully“, weiß Betriebsleiter Franz Wackernell. „Daher bieten seit vorigen Winter die blaue Stunde an. Das heißt, man kann uns für eine Ausfahrt ins Gelände buchen. Viele wollen die Abendstimmung in unseren Bergen erleben.“ Der Gast darf sich sogar ins Cockpit setzen und den elf Tonnen schweren Bully steuern – freilich von einem Profi im Beifahrersitz begleitet, der die nötigen Instruktionen gibt. In die Bully-Umrüstung habe man eine sechsstellige Euro-Summe investiert, Fördermittel habe es nicht gegeben, so Wackernell.

Weil das Kaunertal für seine barrierefreie Infrastruktur bekannt sei und Preise dafür gewonnen habe, wolle man das Bully-Abenteuer den Gästen mit Handicap nicht vorenthalten, erläuterte Gletscherbahnen-Geschäftsführer Eugen Larcher: „Mit dem barrierefreien Pistenbully dürfen wir übrigens eine Weltpremiere vorstellen.“ Das Fahrzeug passe ideal zur Infrastruktur im Kaunertal, sagte der Monoskifahrer Alois Praschberger am Donnerstag bei der ersten Testfahrt im Gletscherskigebiet. „Mehr kann sich ein Monoskifahrer gar nicht wünschen.“

20 Prozent aller Übernachtungen – 323.420 waren es im Tourismusjahr 2017 – entfallen auf Rollstuhl- und Monoskifahrer, weiß Charly Hafele, der das erste „Rolli-Hotel“ im Alpenraum eingerichtet hat: „Jeder Rollstuhlfahrer bringt drei weitere Gäste mit, meistens sind es Angehörige.“