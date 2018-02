Von Claudia Funder

Außervillgraten, Texas – Petra Stranger, Peter Van Glabbeek und ihre Kinder Ben und Esmé, die vor ihrer Radreise im Osttiroler Bergdorf Außervillgraten lebten, starteten ihr Langzeitabenteuer im Dezember 2016 in Mexiko. Seitdem haben sie Mittelamerika und Kanada buchstäblich „erfahren“ und in den vergangenen Monaten auch die USA von Nord nach Süd durchquert. 14.000 Kilometer wurden mit reiner Muskelkraft abgespult.

Seit dem letzten TT-Bericht ging es im US-Bundesstaat Texas – die Fläche ist etwa achtmal so groß wie jene Österreichs – von El Paso ganz im Westen über Alpine, Del Rio, San Antonio bis nach Victoria, eine gut 60.000 Einwohner zählende Stadt im Südosten von Texas. Geradelt wurde oft bei starkem Gegenwind. Vergleichsweise unspektakuläre Landschaftskulissen säumten den Weg. Der Großteil der gewählten Route war Wüste, lange bekamen die vier kein natürliches Gewässer zu Gesicht. Es hieß also jeden Tropfe­n des kostbaren Nasses sparen, das man gegen den Durst im Gepäck hatte. Duschen oder Baden? Das waren in dieser Zeit quasi Fremdwörter. „Gewaschen haben wir uns nicht. Abklopfen war alles, was man machen konnte“, erzählt Petra schmunzelnd und ergänzt: „War ja auch nur Sand.“

Zur echten Herausforderung wurden vielmehr die unzähligen Kakteen mit ihren spitzen Stacheln. „An einem Tag hatten wir gleich fünfmal einen platten Reifen“, erinnert sich Petra. Auch beim Zelten war Vorsicht geboten, denn allzuschnell hat man ein Loch in der Thermarest-Matratze.

Das Radreisen mit Kindern war einigen wenigen vorbeifahrenden Autolenkern ein Dorn im Auge. So waren die vier Globetrotter wiederholt mit der Polizei konfrontiert, die gerufen worden war. Kurz vor San Antonio war es erneut so weit. Die Begegnung mit den Ordnungshütern verlief allerdings überaus entspannt. „Wir mussten ihnen unsere Pässe zeigen“, berichtet Petra. „Dann waren sie sehr interessiert an unserer Reise und haben aus dem Polizeiauto sogar kleine Geschenke für Ben und Esmé geholt: Sheriff-Sticker sowie Polizeiabzeichen und -armbänder.“ Texas wird auch „The friendly State“ genannt. „Das wollten sie uns wohl mitgeben“, erinnert sich Petra.

Positive Erfahrungen mit den Texanern machten die vier Weltenbummler tatsächlich viele. Ihr Langzeitabenteuer stößt auf großes Inte­resse. Kurz vor Victoria hat ein Autofahrer, mit dem man ins Kurzgespräch gekommen war, Peter spontan 100 Dollar in die Hand gedrückt – und fuhr weiter. „Wir waren ganz erstaunt und konnten uns nicht einmal bedanken“, bedauert Petra.

Die Radfamilie wird bei den vielen Begegnungen aber auch immer wieder fotografiert. Das Echo auf die Postings etwa auf Facebook ist enorm. „Oft radeln wir unserem Ruf hinterher“, amüsiert sich Petra. Nicht selten hat man im nächsten Dorf schon gehört oder gelesen, dass eine Radfamilie kommen wird.

Ebenfalls über Facebook erfolgte die Einladung in die Monte Vista Montessorischule in San Antonio. Die modernen Nomaden erzählten dort über ihr Leben auf Tour. Das Zelt wurde aufgestellt, der Campingkocher erklärt und viele Schülerfragen beantwortet.

In Victoria gönnte man sich bei Freunden, die Peter vor Jahren bei einer Radreise durch Deutschland begleitet hatte, eine Verschnaufpause. Man war seit damals in Kontakt und eingeladen worden.

Nun heißt es Abschied nehmen, um wieder in die Pedale zu treten. Was steht auf dem Plan? „Anfang März reisen wir in Mexiko ein“, antwortet Petra. Es geht also dorthin zurück, wo die Mammut-Reise ihren Anfang nahm. Vorher wird allerdings noch einiges besorgt: neue Mäntel für die Radreifen, Schuhe für die Kinder, Regenbekleidung und analoge Filme für die Kamera – all das, was in Mexiko nur in geringerer Qualität zu finden wäre. In Mexico City falle dann die Entscheidung über den weiteren Reiseverlauf, ergänzt Petra, verrät aber bereits: „Die Chance, dass wir nach Südamerik­a fliegen und dort weiterradeln, ist groß.“