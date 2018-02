Lienz – Es wirkt wie aus der Zeit gefallen, das denkmalgeschützte Heizhaus aus dem Jahr 1871 beim Lienzer Bahnhof. In der Remise riecht es nach längst vergangenen Tagen – und die waren einst groß. Über 800 Personen waren in der Blütezeit vor dem 1. Weltkrieg mit der Eisenbahn in Lienz befasst.

Der Verein der Eisenbahnfreunde in Lienz wurde 1980 mit dem Ziel gegründet, das Wissen über die Geschichte sowie alte Loks zu erhalten. Obmann Klaus Ladinig war von Beginn an in führender Position tätig. „Nun ist es Zeit, den Jungen Platz zu machen“, erklärt Ladinig im Gespräch mit der TT. Schriftführer Wolfgang Obernosterer hat seine Funktion bereits zur Verfügung gestellt. Nun bereiten sich auch Beirat Felizian Krenn, Kassier Walter Hauser und Obmann Ladinig auf den „Ruhestand“ vor. Die Stellvertreter von Kassier und Schriftführer schieden bereits im Vorjahr aus. Es laufen rege Gespräche über die Neugestaltung des Vorstandes. (func)