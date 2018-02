Von Michael Domanig

Volders – Mit entschlossenen Schritten steuert die Gemeinde Volders auf zentrale Zukunftsprojekte zu: Bereits im Dezember hat der Gemeinderat nicht nur das höchste Budget in der Geschichte der Gemeinde beschlossen (in Summe 18,081 Mio. Euro), sondern auch umfangreiche Grundstücksankäufe am Schönweer-Areal mitten im Dorfkern. In der jüngsten Sitzun­g folgte nun der Beschluss der Kaufverträge sowie der nötigen Änderungen des Raumordnungskonzeptes.

In Summe geht es um nicht weniger als 15.759 m²: Davon werden 2741 m² für den geplanten Kindergarten-Neubau angekauft. Der bestehende sechsgruppige Kindergarten beim Gemeindeamt verfügt laut BM Max Harb über „keine geeigneten Teilungs- und Nebenräume und hat nur ganz wenig Garten dabei“. Im Neubau finden künftig acht Kindergarten- und vier neue Kinderkrippengruppen Platz – wobei Letztere gemeinsam mit Baumkirchen genützt werden. Darüber, im dritten Obergeschoß, sind betreute Wohnungen oder Starterwohnungen geplant, im Keller sollen zudem Vereinsräume unterkommen. Für den Neubau des Kindergartens samt Mehrfachnutzung wurde bereits ein europaweites Vergabeverfahren in Form eines „wettbewerblichen Dialogs“ ausgeschrieben. Ziel sei es, dieses Verfahren bis Ende Juni abzuschließen und im Herbst mit dem Bau des Großprojekts zu starten, berichtet Harb.

1770 m² am Schönweer-Areal werden für künftigen sozialen Wohnbau angekauft, 2737 m² für weitere Wohnnutzung. Knapp 4400 m² pachtet die Gemeinde an – dort könnte eine Spielplatzerweiterung für den Kindergarten oder ein Park entstehen. Angekauft werden zudem Flächen für die Parkplatzerweiterung nördlich der Raika, fast 3000 m² für eine Erschließungsstraße sowie die denkmalgeschützten Mauerflächen des ehemaligen Schlosses Schönweer, für deren Erhaltung die Gemeinde Sorge trägt. Inklusive Nebenkosten investiert die Gemeinde ca. 3,2 Mio. Euro in die Grundankäufe.

Da die betreffenden Flächen dem Bruder von BM Harb gehören und beim Ortschef somit Befangenheit vorlag, war Vize-BM Peter Schwemberger bei den Verhandlungen federführend tätig – und erntet von Harb dafür höchstes Lob.