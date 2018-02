Innsbruck – Einen Bildungsabschluss zu schaffen und auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, ist für viele Menschen eine enorme Herausforderung – besonders aber für Flüchtlinge, die mit einer fremden Sprache konfrontiert sind und oft traumatische Erfahrungen zu verarbeiten haben. Dass es mit viel eigenem Engagement und ebenso intensiver Unterstützung klappen kann, beweist der 27-jährige Muhammad Farhat.

Der syrische Kurde, der vor dem brutalen Bürgerkrieg in seiner Heimat flüchtete, lebt seit 2012 in Österreich. Sein großer Wunsch war stets, mit Menschen mit Behinderung zu arbeiten. Und den Weg dorthin beschreitet er inzwischen mit großem Erfolg: Anfang Februar hat er den Lehrgang für inklusive Sozialpädagogik in Stams abgeschlossen. Dafür büffelte der in Hall lebende Flüchtling – der seit 2016 auch als Unterstützer bei den Sozialen Diensten der Kapuziner (slw) in Innsbruck arbeitet – fünf Semester lang freitags und samstags im Blockunterricht.

Auch große psychische Belastungen – etwa eine wichtige Postsendung mit Originaldokumenten seiner Familie, die spurlos verschwand – musste er überstehen. Seine Diplomarbeit schrieb Farhat dann über geflüchtete Menschen mit und ohne Behinderung in Tirol. „Vor der Abschlussprüfung war auch ich nervös“, lacht Melitta Triendl, die sich privat für Flüchtlinge einsetzt und Muhammad von Anfang an begleitete. Sein Dank gilt auch den hilfsbereiten Mitschülern in Stams „und allen, die mich immer unterstützt haben“. Er wolle anderen Geflüchteten ein Vorbild sein: „Wenn man motiviert ist, dann ist hier viel möglich.“ (md)