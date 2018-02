Von Michael Mader

Wörgl – Das Feuerwehrhaus in Wörgl hat schon fast 44 Jahre auf dem Buckel und auch die Pläne für einen Neubau sind schon mehr als 20 Jahre alt.

Annähernd gleich lang wurde über eine Sanierung, einen Zubau, einen Neubau usw. diskutiert, im Vorjahr machte die Stadtregierung dann allerdings, wie berichtet, Nägel mit Köpfen. Nachdem im August 2017 das Siegerprojekt für den ausgeschriebenen Neubau des Gebäudes feststand, sind jetzt schlussendlich die Bagger in Wörgl aufgefahren.

Die Nebengebäude bzw. Bauten des alten Recyclinghofes sind bereits abgerissen, jetzt geht es dem Hauptgebäude und den Garagen für die Einsatzfahrzeuge an den Kragen. Zuvor haben die Feuerwehrmänner sämtliches Einsatzmaterial in die provisorische Unterkunft beim Lüftner-Areal in Wörgl gebracht.

„Dabei wurde auch eine vorübergehende Einsatzzentrale geschaffen, über welche die Abwicklung der Einsätze während der nächsten Monate bis zum Einzug in das neue Gerätehaus erfolgen wird“, heißt es dazu seitens der Feuerwehr. Der Vorschlag, die Feuerwehrautos in die Zelthalle der Firma Felbermayer zu übersiedeln, war vom Land Tirol schon im Sommer des Vorjahres mit dem Hinweis auf die rote Zone abgelehnt worden.

Am alten Standort des Feuerwehrgebäudes sollen künftig auf einer Nutzfläche von rund 2500 Quadratmetern unter anderem eine Fahrzeughalle, eine Waschhalle, ein Schlauchturm, Nachrichten-, Kommando und Bereitschaftsräume sowie Besprechungs- und Schulungsräume, ein Jugendraum, Umkleideräume für Frauen und Männer, eine Küche sowie rund 160 Quadratmeter für die Bergrettung Wörgl entstehen.

Die Feuerwehrmänner sind natürlich auch während der Bauphase voll einsatzfähig und freuen sich bereits auf den Einzug in das neue Gerätehaus im Spätherbst des heurigen Jahres.