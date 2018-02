Rotholz – Zum ersten, zum zweiten und zum 185.000sten Mal. So oft hat Simon Seisl bereits bei Versteigerungen in Rotholz mitgewirkt. Doch nach über 600 Versteigerungen ist nun Schluss.

Die Versteigerungshalle im Vermarktungszentrum der Tiroler Rinderzucht in Rotholz war vergangenen Mittwoch bestens gefüllt. Auf dem Platz des Auktionators ist – wie immer – Simon Seisl aus Oberau zu sehen. Trotz der vertrauten Situation liegt etwas Spannung in der Luft, als Seisl zum Mikrofon greift. Es wird sein letzter Auftritt als oberster Auktionator werden.

Insgesamt 45 Jahre hat der Wildschönauer diesen Platz eingenommen und in dieser Zeit 185.000 Tiere an die Käufer aus dem In- und Ausland gebracht. Eine Zahl, die wohl keiner so schnell erreichen wird. „So einen wie Simon wird es nicht mehr geben“, sagt Altgeschäftsführer Ernst Huber, der Seisl von Beginn an auf seinem Weg begleitete. Auch die Einkäufer aus Süditalien und Bayern streuen Seisl Rosen. Es liegt wohl an seiner ruhigen und sachlichen Art, dem überlegten Handeln und Kennen der einzelnen Rinderrassen.

„Das Gespür und Feingefühl für die stets wechselnde Situation, das blitzschnelle Reagieren, ohne dabei den Käufer aus den Augen zu verlieren, dazu gehören viel Übung und Fingerspitzengefühl“, sagt GF Christian Straif vom Tiroler Rinderzuchtverband. Verbandsobmann Kaspar Ehammer fällt es schwer, Seisl gehen zu lassen: „Er ist eine Institution, aber er ist 77, da muss man seine Entscheidung akzeptieren.“

Zum Finale musizierten Seisls Kinder und Enkelkinder, und die prachtvolle Kuhglocke vom Verband dürfte wohl einen Ehrenplatz in seiner Bauernstube bekommen. (ts)