Pill – Ein kalter Schauer läuft Frau S. aus Pill noch heute über den Rücken, wenn sie an den nicht angekündigten Besuch der Fremdenpolizei Ende Jänner denkt. „Wie in einem James-Bond-Film rauschten drei Polizeiautos daher und blockierten meine Einfahrt. Sechs Beamte stürmten heraus, bis an die Zähne bewaffnet“, schilderte sie den Auftakt eines immer weiter eskalierenden Einsatzes. Einer, der Konsequenzen haben könnte. Intern wird derzeit ermittelt.

Schon seit einiger Zeit übernachten ein aus Syrien geflohener Lehrer und seine beiden Töchter bei Frau S. – an besagtem Tag seien sie aber nicht zugegen gewesen. „Das Haus ist groß, ich lebe nur mehr alleine dort.“ Alle drei hätten einen positiven Asylbescheid, seien ordnungsgemäß bei der Gemeinde gemeldet. „Selbst wenn es um einen Formfehler gegangen wäre, rechtfertigt das nicht ein derart machtdemonstratives, menschenverachtendes Verhalten“, erhebt die Pillerin schwere Vorwürfe.

Laut ihrer Schilderung – die sie auch niedergeschrieben und der Exekutive als Bericht übermittelt hat – seien die Beamten ohne Erlaubnis und ohne einen Durchsuchungsbefehl vorzuzeigen in ihr Haus eingedrungen. „Ein Polizist stieß mich zur Seite und brüllte mich an, dass ich ihn nicht anfassen solle.“ Nicht nur Frau S. hat der Einsatz mitgenommen: „Mein Enkel fing an, bitterlich zu weinen.“ Sie hat Beschwerde eingereicht, aber bis heute noch keine Antwort erhalten.

Harald Baumgartner von der Fremdenpolizei bestätigt den Einsatz: „Solche Schwerpunktkontrollen machen wir immer wieder. In dem Fall haben wir geglaubt, dass einer der Syrer illegal im Land ist.“ Was sich als falsch herausstellte. Die schriftlich eingelangte Beschwerde sei derzeit Gegenstand interner Erhebungen, disziplinarische Maßnahmen seien nicht auszuschließen. „Es dauert aber einige Zeit, bis der Bericht vorliegt, mehrere Dienststellen sind involviert.“ Für Frau S. ist es unverständlich, denn „wenn die Polizei etwas rausfinden will, dann schafft sie es schneller“. (bfk)