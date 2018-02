Von Denise Daum

Lans – Der Isserwirt in Lans scheint eine regelrechte Medaillenschmiede zu sein. Seit 1974 buchen sich sowohl die deutschen Bob- als auch die Rodelmannschaften in das Traditionshaus ein, das in der 15. Generation von derselben Familie geführt wird. „Wir sind das einzige Hotel, das noch nie gewechselt wurde“, erzählt Chefin Theresia Raitmayr stolz. Die mehrfachen Medaillengewinner Susi Erdmann, Georg „Schorsch“ Hackl oder Natalie Geisenberger, die in Pyeongchang Gold geholt hat, haben alle schon im Isserwirt geschlafen. Auch die polnischen Star-Skispringer kommen regelmäßig. „Alles sehr angenehme Gäste“, schwärmen die Wirtsleute Theresia und Hansjörg Raitmayr.

Woran liegt es, dass die Sportler vom Isserwirt so viele Medaillen abstauben? Am Essen? An den Matratzen? An den Gastgebern? „An den guten Sportlern“, antwortet Theresia Raitmayr bescheiden. Aber natürlich erfülle man den Sportlern alle Wünsche und schaue auf sie. André Lange – mit vier Gold- sowie einer Silbermedaille der bisher erfolgreichste Bobpilot bei Olympischen Winterspielen – wollte beispielsweise immer ins Zimmer 110. „Dabei ist das nicht einmal unser schönstes Zimmer. Dort musste sein Bremser sogar die Matratze auf den Boden legen, weil er mit seinen zwei Metern zu groß fürs Bett war. Aber der André wollte dieses Zimmer, weil er dort geschlafen hat, als er gewonnen hat. Das war sein Siegerzimmer“, erzählt die Wirtin.

Im Übrigen sollen sich im Isserwirt auch Denker wohlgefühlt haben: Der berühmte Lyriker Georg Trakl soll dort gern das ein oder andere Glas Wein getrunken haben.