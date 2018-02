Fieberbrunn – Im Fieberbrunner Ortsteil Schloßberg könnte in nicht allzu ferner Zukunft ein Wohnprojekt der Raiffeisen Immobilien Treuhand Kitzbüheler Alpen GmbH entstehen. Einige Anrainer sehen dies mit kritischen Augen. „Wir haben nichts dagegen, wenn neuer Wohnraum entsteht. Aber das Ausmaß macht uns zu schaffen“, sagt Heinz Lubach. Laut einem Vorentwurf, der Lubach vorliegt, könnte das Wohnprojekt zwei Häuser mit je drei Geschoßen umfassen. Vor allem die Höhe der Häuser bereite Lubach Sorgen. Abgesehen davon fürchte man zunehmende Verkehrsbelastung am Schloßberg, die auch die Bewohner des Ortsteils Grünbichl betreffe (deren Zufahrt erfolgt über Schloßberg). Die Verkehrssituation auf den einspurigen Straßen befindet sich laut Lubach bereits jetzt an der Grenze der Belastbarkeit, da es immer wieder zu Gefahrensituationen komme. „Wenn man, wie in der Raumordnung vorgesehen, pro Haushalt mit 1,5 Fahrzeugen rechnet, sind bereits circa 140 Fahrzeuge in den Bereichen Schloßberg und Grünbichl unterwegs“, erklärt Lubach. Durch eine Tierarztpraxis sowie Gäste- und Besucherfahrzeuge sei die tatsächliche Belastung noch höher.

Lubach startete deshalb eine Petition mit der Forderung an die Gemeinde, ein Gesamtverkehrskonzept zu erstellen, bevor das Projekt bewilligt wird. Derzeit hätten circa 100 Personen unterschrieben. Lubach rechnet aber damit, insgesamt 200 bis 300 Unterschriften sammeln zu können, bevor die Petition schließlich der Gemeinde übergeben werden soll.

Bürgermeister Walter Astner sieht eine Diskussion über das Wohnprojekt als verfrüht an, denn: „Es gibt noch kein eingeleitetes Bauvorhaben, sondern nur eine Anfrage, die derzeit überprüft wird. Wir werden die Sache ganz sachlich und nüchtern überprüfen und dann eine Entscheidung treffen“, sagt Astner. Mehr könne er im Moment nicht dazu sagen.

Der Zuständige von Raiffeisen Immobilien Treuhand Kitzbüheler Alpen GmbH bestätigt, dass eine Liegenschaft gekauft wurde. Er möchte allerdings weder bestätigen noch dementieren, dass es sich bei den vorläufigen Skizzen um zwei Wohnhäuser mit je drei Geschoßen handelt. „Es gibt Entwürfe, aber es ist noch nichts festgeschrieben.“ Eine weitere Stellungnahme zum gegenständlichen Fall möchte er nicht abgeben. (miho)